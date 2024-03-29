Польский чиновник отметился странным поведением на переговорах с украинской делегацией: фото

В ходе переговоров с украинской правительственной делегацией относительно торговли и транзита вице-министр сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак отметился странным поведением.

На это обратили внимание украинские участники переговоров, которые представляли Украинскую зерновую ассоциацию, опубликовав сообщение в соцсети Х.

“Он [Михал Колодзейчак] много раз подпрыгивал [со своего места] и выбегал из комнаты, а затем возвращался, шмыгал носом и демонстрировал довольно нервное поведение. Из-за его "своеобразной" манеры переговоров на этот раз не удалось достичь согласия по другим проблемным вопросам двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой замминистра почти лежит, откинувшись на спинку кресла, с закрытыми глазами, демонстрируя полное отсутствие интереса к разговору.

Как сообщает польское издание Onet, Михал Колодзейчак объяснил журналистам свое поведение тем, что украинская сторона якобы отошла от достигнутых ранее договоренностей.

"У нас были определенные договоренности, они должны вступить в силу 1 апреля, а сейчас договор меняется. Это подрывает доверие к украинской стороне", — отметил замминистра.

Он также отрицал свое бестактное поведение на переговорах, заверив, что является "прирожденным дипломатом".

“Я учился вести переговоры с детства. Улавливаю, кто какой цели хочет достичь. Украинская сторона не хочет идти ни на какие уступки”, — говорил он.

На состоявшихся в четверг, 28 марта переговорах присутствовали министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и его заместитель Михал Колодзейчак, а также их украинские коллеги — министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка. Во встрече также приняли участие представители польских и украинских сельскохозяйственных организаций.

Напомним, во время брифинга по результатам украино-польских правительственных консультаций 28 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, несмотря на сложные вопросы и конфликты интересов, Польша останется солидарной с Украиной и независимо от дел, которые правительства должны ежедневно решать, ничто не сможет взорвать польско-украинскую дружбу.

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