Польский дипломат рассказал, повлияет ли ракетный инцидент на отношения Варшавы с Киевом

Страны, владеющие информацией, необходимой для расследования, просят поделиться ею с Польшей.

Причин, почему польско-украинские отношения могут пострадать из-за ракетного инцидента в Пшеводове, нет.

Об этом заявил польский дипломат в отставке, который более 20 лет работал в Департаменте публичной информации штаб-квартиры НАТО в Брюсселе и был директором информационного офиса НАТО в Москве Роберт Пшель в интервью Onet.

Он указал, что, несмотря на неоднозначные заявления о происхождении ракеты, все польские чиновники утверждают, что ответственной за инцидент является именно Россия.

"Могут ли польско-украинские отношения пострадать от такой разницы взглядов? Нет, для этого нет причин. Никто при здравом уме не может винить здесь украинцев. К счастью, в Польше таких мыслей практически нет. Люди знают, что Украина защищается... Наши украинские друзья не должны бояться, что мы в Польше думаем иначе", – сказал эксперт международной безопасности .

Кроме того, Роберт Пшель указал на то, что все страны, включая Украину, у котор ых есть информация, что может помочь выяснить подробности инцидента, должны поделиться ею.

"Прежде всего с Польшей, потому что расследование ведет наша сторона при американской поддержке", — добавил он.

Ракетный инцидент в Польше

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что на территории Люблинского воеводства упали ракеты, в результате чего погибли два человека.

На месте взрыва, по данным польского министра юстиции, обнаружены остатки ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заверил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а скорее всего – "несчастным случаем".

В Пентагоне официально заявили, что в Польше, вероятно, упала украинская ракета ПВО, которая пыталась перехватить российскую, а потому виновата в инциденте Россия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия несет конечную ответственность за ракетный инцидент в Польше, поскольку продолжает "свою незаконную войну против Украины". По его словам, предварительный анализ показал, что инцидент "вероятно вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории" от российских крылатых ракет.

"Разрешите мне прояснить: это не вина Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что Россия и Владимир Путин несут всю ответственность за падение ракеты на территории Польши, унесшей жизни двух местных жителей.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что "жестокая и неумолимая" война диктатора России Владимира Путина причина дестабилизации мировой экономики. Он призвал союзников НАТО дождаться результатов "полного расследования обстоятельств, стоящих за падением ракет в Польше".

Позиция Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украины есть доказательства российского следа относительно ракетного инцидента в Польше, и уже готова их передать для совместного расследования. Он заявил, что просит немедленно предоставить доступ к месту взрыва в Польше представителям Минобороны и Госпогранслужбы.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ракета не была украинской.

Глава государства призвал приобщить Украину к совместному расследованию падения ракеты в Польше.

Читайте также: