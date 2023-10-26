Польский епископ подал в отставку из-за скандала с гей-оргией

Новость о том, что священник устроил в своей епархии аморальную вечеринку, всколыхнула страну.
В Польше епископ Гжегож Кашак подал в отставку на фоне скандала с гей-оргией. Решение одобрил Папа Римский Франциск.
Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
"Хочу сообщить вам, что Святейший Отец Франциск согласился по моей просьбе об отставке с должности епископа Сосновецкого, высказанной в моем письме от 29 сентября 2023 г.", – говорится в заявлении об освобождении епископа, опубликованном Сосновецкой епархией.
Епископ извинился за свой поступок, подчеркнув, что он жалеет.
"Я также прошу всех простить мою человеческую ограниченность. Если я кого-то обидел или чем-то пренебрег, мне очень жаль", – написал Гжегож Кашак.
Теперь должность возглавит Архиепископ Катовицкий Адриан Гальбас, назначенный Франциском. Обязанности он будет выполнять в течение нескольких месяцев, пока не изберут нового епископа.
Ранее мы писали о том, что премьер Италии Джорджа Мэлони разорвала отношения с мужем Андреа Джамбруно, попавшим в секс-скандал.
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