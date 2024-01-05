Польский еврокомиссар инициирует ограничение импорта украинского сахара и мяса птицы в ЕС

В частности, Войцеховский настаивает, чтобы в новом распоряжении, которое вступит в силу 5 июня, было упоминание об ограничении импорта из Украины сахара и мяса птицы.

Польский Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский настаивает на включении в распоряжение Еврокомиссии о продлении соглашения о свободной торговле с Украиной ограничения на ввоз в ЕС украинского сахара и мяса птицы.

Об этом сообщает RMF24.

По информации издания, в настоящее время в Еврокомиссии продолжаются межведомственные согласования продления этого соглашения до 2025 года, а польский еврокомиссар заявляет, что не поставит свою подпись, если не будут учтены его требования.

В частности, Войцеховский настаивает, чтобы в новом распоряжении, которое вступит в силу 5 июня этого года, было упоминание об ограничении импорта из Украины сахара и мяса птицы.

Издание отмечает, что польский еврокомиссар считает это дело "большой задачей" для себя на 2024 год. По его словам, в последнее время значительно возрос импорт из Украины мяса птицы и сахара, что представляет угрозу для конкурентности на рынке ЕС и польского производства сахара и мяса птицы.

По убеждению Войцеховского, полное открытие рынка ЕС для импорта из Украины будет означать согласие на закрепление российских завоеваний. Он аргументирует свою позицию тем, что Россия вытеснила Украину с рынков стран Азии, заставив ее переориентироваться на европейский рынок, что дестабилизирует Польшу и другие соседние страны. Благодаря этому, по убеждению еврокомиссара, Россия "выигрывает дважды": она получает новые рынки, а среди стран ЕС возникают споры.

Однако, как отмечает RMF24, позицию Войцеховского в Еврокомиссии разделяют не все. В частности, службы еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, напротив, стремятся к ослаблению действующих ограничений. В частности, выступают за отмену возможности временного введения эмбарго ЕС в случае значительного наплыва продуктов из Украины – по требованию Польши Еврокомиссия вводила эмбарго на украинское зерно с апреля по сентябрь прошлого года. Главными аргументами Домбровскиса являются принципы свободного рынка и необходимость помочь Украине. Данную позицию также придерживается президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Напомним, министр сельского хозяйства и сельского развития Польши Чеслав Секерский сообщил, что эмбарго на украинскую продукцию останется в силе и будет бессрочным. Он подчеркнул, что помогать Украине нужно так, чтобы не помешать рентабельности польского сельскохозяйственного производства.

Читайте также: