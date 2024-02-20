Польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину "разобраться" с Украиной: все детали скандала

Полиция Польши начала расследование из-за скандального плаката фермера с призывом к Путину.

Во вторник, 20 февраля, в Польше во время протестов против импорта украинской агропродукции один из протестующих фермеров привез с собой плакат с призывом к диктатору Путину "разобраться с Брюсселем и Украиной".

Соответствующие фото появились в соцсети.

Поляк разместил на своем тракторе баннер с надписью: "Путин, разберись с Украиной и Брюсселем и нашими правителями". Также фермер повесил у плаката красный флаг СССР. Инцидент произошел на автостраде в польском селе Гожочки, которое находится на границе с Чехией.

Фото: Гжегож Целеевский/Agencja Wyborcza.pl

Как пишет Wyborczа, организаторы акции оправдывались перед журналистами, что протестующие несут индивидуальную ответственность за содержание баннеров.

"Мы держим за них (украинцев. – Ред.) кулаки в войне, потому что знаем, что если она проиграет, мы получим на границе Россию, которая угрожает применить силу против своих соседей. После вторжения 24 февраля 2022 года большинство из нас пришли на помощь" "Некоторые шли к границе с продуктами, другие принимали беженцев под своей крышей. Как страна мы помогаем им в военном плане, и не только. Но вопрос сельскохозяйственной продукции — это другое дело", — рассказали протестующие в разговоре с журналистами.

Реакция польских правоохранителей

На провокационный поступок фермера отреагировала польская полиция.

Польские правоохранители заверили, что не допустят нарушения закона и разжигания ненависти.

"Немедленная реакция польской полиции на демонстрацию возмутительных лозунгов во время протеста фермеров в Водзиславском уезде. Полиция и прокуратура проводят действия по статье 256.1 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

"Скандальный баннер, фото которого распространилось в сети, был немедленно изъят польской полицией. Полиция и прокуратура принимают меры против его автора. Согласия на такую преступную деятельность не будет", – сообщил в сети Х министр внутренних дел Польши Марчин Кервински.

Провокатору за совершенное грозит штраф или до двух лет ограничение или лишение свободы за подстрекательство к ненависти "на основании национальных, этнических, расовых, религиозных различий".

"Противодействие преступлениям на почве ненависти является одним из приоритетов главного управления полиции. Каждый, кто совершает действия, мотивированные ненавистью к другому человеку, будет привлечен к уголовной ответственности", — добавила полиция в другом сообщении.

Реакция украинцев

Украинцы в соцсетях возмутились таким поступком. Историк и нардеп Владимир Вятрович выразил сожаление, что поляки так быстро забыли историю и то, кто на самом деле их враг.