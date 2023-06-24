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Польский гражданский самолет залетел в воздушное пространство Украины – СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Польский гражданский самолет залетел в воздушное пространство Украины – СМИ

Польский гражданский самолет залетел в воздушное пространство Украины. / Фото: Getty Images

Польский самолет несколько минут находился в воздушном пространстве Украины.

Самолет компании Enter Air, следовавший из Польши в Турцию, в пятницу, 23 июня, на несколько минут вошел в воздушное пространство Украины. Польское агентство аэронавигационных услуг, Управление гражданской авиации и Государственная комиссия по расследованию авиационных инцидентов будут расследовать этот случай.

Об этом сообщило польское RMF24.

Известно, что пассажирский рейс Enter Air из Познани в Анталию примерно на 20 км залетел в воздушное пространство Украины. Воздушное пространство Украины закрыто с начала полномасштабного вторжения России.

"Самолет облетал грозу и словацкие диспетчеры направили его на такой маршрут. Все произошло согласно процедурам безопасности", — сообщили в авиакомпании.

Польское агентство гражданской авиации подтвердило случай, отметив, что пилоты самолета были на связи со словацкими диспетчерами и на маршруте самолета был грозовой фронт.

Напомним, Путин выступил со срочным обращением из-за бунта "вагнеровцев".

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Дата публикации
Просмотры
2220
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