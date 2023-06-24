Польский гражданский самолет залетел в воздушное пространство Украины – СМИ

Самолет компании Enter Air, следовавший из Польши в Турцию, в пятницу, 23 июня, на несколько минут вошел в воздушное пространство Украины. Польское агентство аэронавигационных услуг, Управление гражданской авиации и Государственная комиссия по расследованию авиационных инцидентов будут расследовать этот случай.

Об этом сообщило польское RMF24.

Известно, что пассажирский рейс Enter Air из Познани в Анталию примерно на 20 км залетел в воздушное пространство Украины. Воздушное пространство Украины закрыто с начала полномасштабного вторжения России.

"Самолет облетал грозу и словацкие диспетчеры направили его на такой маршрут. Все произошло согласно процедурам безопасности", — сообщили в авиакомпании.

Польское агентство гражданской авиации подтвердило случай, отметив, что пилоты самолета были на связи со словацкими диспетчерами и на маршруте самолета был грозовой фронт.

Напомним, Путин выступил со срочным обращением из-за бунта "вагнеровцев".

Читайте также: