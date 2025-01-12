Польский министр высказался о возможности направления миротворцев в Украину

Страны, имеющие общую границу с Украиной, не должны направлять миротворцев в эту страну. По мнению польских властей, необходимо провести перераспределение обязанностей среди стран НАТО.

Такое мнение высказал министр обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в интервью Financial Times.

Он исключил возможность отправки польских войск в Украину.

"Когда появится мирный план, мы его обсудим, но пограничные государства не являются теми, кто должен каким-либо образом являться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение обязанностей и диверсификация внутри НАТО", — сказал он.

Министр также прокомментировал отказ Польши отправлять МиГ-29 в Украину, отметив, что хотя он понимает позицию президента Зеленского, который всегда потребует больше помощи, Польша уже внесла весомый вклад, предоставляя танки, когда другие присылали только каски. Что касается миротворцев, первым предложил их размещение в Украине президент Франции Эммануэль Макрон, также выразивший идею обучать ВСУ на территории Украины.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает отправку европейской миротворческой миссии в Украину для защиты от российской агрессии. Однако, по словам общественного деятеля Юрия Рашкина, США вряд ли поддержат эту инициативу, особенно в условиях президентства Дональда Трампа.

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