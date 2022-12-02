Польский Сейм провалил голосование о признании России государством-спонсором терроризма

Депутаты польского Сейма не смогли принять резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Оппозиционная партия заблокировала решение из-за поправки правящей политсилы.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер, пишет PAP.

"За" резолюцию было 225 польских депутатов, "против" – 0, воздержался – один. Для принятия решения не хватало 5 голосов. Оппозиция не участвовала в голосовании, поэтому кворума не было.

"Российская Федерация несет прямую ответственность за сбыт самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смоленске (Россия)1 в апреле которой погибли 96 находившихся на борту человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, польские чиновники, высокопоставленные польские военные и военные командиры стран-членов НАТО, а также члены польского парламента", — говорится в поправке.

В статье отмечается, что оппозиции не понравилась поправка, в которой говорится, что РФ несет ответственность в убийстве Качиньского. Перед голосованием оппозиционная партия попросила объявить перерыв в связи с поправкой, им было отказано. Они не участвовали в голосовании.

Помощь Польше

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша активно помогает Украине как финансово, так и военно. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с идеей развернуть Patriot с украинской стороны границы. Поддержал это также президент Польши Анджей Дуда.

Активно помогают украинцам и граждане Польши. В недавнем опросе 70% поляков граждан поддерживают прием украинских беженцев. Каждый четвертый поляк поддерживает то, чтобы после победы Украины в войне беженцы остались в их стране.

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