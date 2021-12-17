Польский солдат сбежал в Беларусь: что известно о причинах его поступка

Белорусские пропагандисты оконфузились из-за плохого знания польского языка, сообщив, что на родине дезертира объявили "погибшим".

В пятницу, 17 декабря, пропагандистские каналы Беларуси и России распространили видео разговоры с польским солдатом 25-летним Эмилем Чечко, который накануне скрылся с места несения службы и перешел белорусскую границу.

Пропагандисты заявили, что он бежал из-за несогласия с польской политикой по поводу миграционного кризиса и бесчеловечного отношения к беженцам. В то же время они оконфузились, сообщив, что в Польше беглеца называют "погибшим".

Как сообщил в своем Twitter независимый белорусский журналист Тадеуш Гичан, государственное белорусское агентство БелТА неправильно перевело польское слово "zaginął", которое означает "пропал", истолковав его как "погиб".

Об исчезновении бойца 11 Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени Короля Казимира, подразделения которого были направлены для охраны границы с Беларусью, стало известно в четверг, 16 декабря. В Минобороны Польши сообщили, что для его поисков производилась масштабная операция.

На следующий день государственный белорусский телеканал опубликовал в сети короткое видео разговора с солдатом, который, по его словам, бежал в Беларусь, чтобы не видеть "издевательств над мигрантами". В частности, он сказал, что польские военнослужащие стреляют в беженцев.

Между тем, министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу, 17 декабря, сообщил, что военнослужащего должны были привлечь к ответственности за дисциплинарные проступки во время несения службы.

“Пропавший вчера солдат имел серьезные проблемы с законом и покинул службу в армии. Он не должен получать назначения на пограничную службу. Я попросил объяснить, кто за это отвечает”, – написал в соцсети польский министр.

По информации источников Gazeta Wyborcza, этого солдата задержали в минувшую субботу в городе Гижицко из-за пьянства, у него было почти 1,5 промилле алкоголя в крови. После этого случая он вернулся на службу на польско-белорусскую границу и совершил дезертирство.

Напомним, недавно четверо мигрантов, незаконно пересекших границу Польши, чуть не погибли, застряв в болоте. Их увидели польские службы, проведшие спасательную операцию.

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