Польского генерала, который учил украинских военных, уволили с должности: что произошло

Основанием для отзыва генерала Громадзинского стала проверка военной контрразведки в связи с "получением новой информации об офицере".

Генерал-лейтенанта польской армии Ярослава Громадзинского, который совместно с американскими военными отвечал за подготовку украинских военных в немецком Висбадене, уволили с должности. Производство по его делу возбудила Служба военной контрразведки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Польши.

"Принято решение об увольнении генерал-лейтенанта Громадзинского с должности командующего Еврокорпуса и его немедленного возвращения в страну [в Польшу]", — говорится в прессрелизе.

Европейский корпус (Eurocorps) – это группы сил быстрого реагирования, которые базируются в Страсбурге и могут использоваться в операциях под эгидой ЕС, НАТО и ООН.

Также читайте В Польше задержали российских шпионов, готовивших диверсии на железной дороге

Громадзинский возглавил Еврокорпус в июне 2023 года, а в последние месяцы служил в Международной группе поддержки Украины в Висбадене.

В сообщении польского Минобороны отметили, что основанием для отзыва Громадзинского стала проверка военной контрразведки в связи с "получением новой информации об офицере".

В ведомстве не приводят подробности причин проверки, но цитируют фрагмент "Закона о защите отечества", в котором, в частности, речь идет о "расследовании по допуску к государственной тайне".

На место Ярослава Громадзинского сразу назначат другого офицера.

Напомним, в декабре прошлого года в Польше осудили 11 граждан Украины и 3 россиян и белорусов за шпионаж в пользу России. Среди наказанных – преимущественно молодые мужчины из разных регионов Украины.

Читайте также: