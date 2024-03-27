Польского генерала, который учил украинских военных, уволили с должности: что произошло

Основанием для отзыва генерала Громадзинского стала проверка военной контрразведки в связи с "получением новой информации об офицере".
Генерал-лейтенанта польской армии Ярослава Громадзинского, который совместно с американскими военными отвечал за подготовку украинских военных в немецком Висбадене, уволили с должности. Производство по его делу возбудила Служба военной контрразведки.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Польши.
"Принято решение об увольнении генерал-лейтенанта Громадзинского с должности командующего Еврокорпуса и его немедленного возвращения в страну [в Польшу]", — говорится в прессрелизе.
Европейский корпус (Eurocorps) – это группы сил быстрого реагирования, которые базируются в Страсбурге и могут использоваться в операциях под эгидой ЕС, НАТО и ООН.
Громадзинский возглавил Еврокорпус в июне 2023 года, а в последние месяцы служил в Международной группе поддержки Украины в Висбадене.
В сообщении польского Минобороны отметили, что основанием для отзыва Громадзинского стала проверка военной контрразведки в связи с "получением новой информации об офицере".
В ведомстве не приводят подробности причин проверки, но цитируют фрагмент "Закона о защите отечества", в котором, в частности, речь идет о "расследовании по допуску к государственной тайне".
На место Ярослава Громадзинского сразу назначат другого офицера.
Напомним, в декабре прошлого года в Польше осудили 11 граждан Украины и 3 россиян и белорусов за шпионаж в пользу России. Среди наказанных – преимущественно молодые мужчины из разных регионов Украины.
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