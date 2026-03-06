Полсотни самолетов сбросили 100 авиабомб на секретный бункер Хаменеи в Тегеране: детали

Атака на Тегеран / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 6 марта, 50 израильских самолетов нанесли удар по подземному бункеру, построенному для верховного лидера в центре Тегерана. На комплекс было сброшено 100 авиабомб.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля, пишет Sky News.

По данным ЦАХАЛ, операция была проведена сегодня утром в центре Тегерана, а бункер расположен под комплексом руководства иранского режима. Сам комплекс расположен на нескольких улицах, в частности, у него «много точек входа и комнат для собраний высокопоставленных членов иранского террористического режима».

Реклама

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первых американо-израильских ударов в прошлую субботу.

«Хаменеи был ликвидирован до того, как он смог воспользоваться бункером во время операции „Ревущий лев“, но комплекс продолжал использоваться высокопоставленными должностными лицами иранского режима», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Отмечается, что военные Израиля несколько раз наносили удары по объектам иранского «комплекса руководства» в Тегеране во время конфликта.

Обнародованы видеозаписи ударов / Фото: Sky News

Ликвидация Хаменеи

Утром 28 февраля во время начала операции США и Израиля был атакован дворец верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. На объект сбросили 30 бомб. На спутниковых снимках были видны сильные разрушения резиденции. Стало известно, что аятолла был ликвидирован вместе с членами его семьи.

Реклама

Кроме того, в результате другого удара по соседнему зданию погибли восемь высокопоставленных чиновников Ирана. Впоследствии Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по нескольким объектам комплекса, в частности, по бюро президента Ирана и штаб-квартире Верховного управления национальной безопасности.