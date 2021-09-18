Полторы сотни байкеров устроили массовую драку и сорвали фестиваль: есть погибший и раненые

Полторы сотни байкеров устроили массовую драку и сорвали фестиваль: есть погибший и раненые

Из-за этого инцидента мэр города во Франции отменил продолжение "ковбойского" фестиваля.

В субботу, 18 сентября, во время фестиваля "Американский салун" в городе Тарб на юго-западе Франции произошла массовая драка с участием 150 байкеров, во время которой один человек погиб, а еще двое получили ножевые ранения.

Об этом сообщило французское издание cnews.

Инцидент произошел в выставочном парке, где открылся фестиваль "Американский салун" с музыкой в стиле кантри, выставкой татуировок и турниром по покеру.

Полиция устанавливает причины и зачинщиков драки. Подозреваемый, который, как предполагает полиция, нанес потерпевшим ножевые ранения, бежал и его разыскивают.

Мэр города Тарба Жерар Тремеже распорядился немедленно прекратить фестиваль, выразив сожаление о том, что действо, на которое так долго ждали во время действия карантина, придется прекратить.

Напомним, ранее в Германии масштабной дракой фанатов двух команд завершился матч региональной лиги.

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