Полторы сотни дельфинов выбросились на берег: власти Австралии приняли сложное решение

157 малых косаток выбросились на берег в австралийском штате Тасмания. Неблагоприятная погода и труднодоступность места не оставили шансов на спасение выживших.

Власти Австралии были вынуждены разрешить эвтаназию около 90 малых косаток, которые выжили после массового выброса на берег на отдаленном пляже в штате Тасмания. Группа экспертов на месте происшествия заявила, что сложные условия сделали их спасение и возвращение в океан невозможным.

Об этом пишет BBC.

Стая малых касаток, которая выбросилась на берег Тасмании, насчитывала 157 особей. Спустя несколько часов после трагедии, часть из них погибла, увязнув в песке. Чуть менее сотни выживших особей людям так и не удалось вернуть в океан из-за их большого размера, сильного прибоя и отсутствия специального оборудования, которое не смогли доставить на этот труднодоступный участок побережья.

Морской биолог Крис Карлион сообщил журналистам, что это место, расположенное примерно в 300 км от города Лонсестон, чрезвычайно труднодоступно и туда крайне сложно доставить какое-либо спасательное оборудование.

"Это, возможно, самое сложное место, которое я видел за 16 лет работы в этой роли в Тасмании. Мы говорим об очень неровной, крутой, однополосной дороге, ведущей к участку. Мы можем пропустить туда полноприводные автомобили, но не более того", — сказал он.

Группа экспертов попыталась вручную переместить двух дельфинов, но ослабленные и напуганные животные не смогли преодолеть полосу сильного прибоя.

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"Малые касатки просто не могут преодолеть прибой, чтобы выбраться в открытое море. Они просто разворачиваются и возвращаются к пляжу", – рассказала Шелли Грэм из Службы парков и дикой природы Тасмании.

Поскольку прогнозируемые погодные условия на ближайшие два дня были схожими, эксперты-ветеринары по дикой природе приняли тяжелое решение об эвтаназии оставшихся китов.

"Чем дольше эти животные остаются на берегу, тем дольше они страдают. Все альтернативные варианты оказались безуспешными, эвтаназия всегда остается крайней мерой", — сказал доктор Карлион.

Власти попросили население избегать посещения этого места, поскольку поблизости бушуют лесные пожары, а подъездные пути ограничены.

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За последние годы в Тасмании произошло несколько случаев массового выброса морских животных на берег, включая крупнейшую такую трагедию за всю историю страны, когда в 2020 году около 470 черных дельфинов выбросились на берег южнее в гавани Маккуори. Тогда погибло около 350 животных, несмотря на усилия спасателей.

Однако малые косатки не выбрасывались массово на берег уже более 50 лет. Офицер по связям с общественностью Департамента Брендон Кларк сказал, что последний такой случай был в 1974 году. Тогда на берег выбросилась стая из 160 малых касаток.

Малые косатки являются одним из крупнейших видов дельфинов в мире. Они могут вырасти до 6 м и весить 1,5 тонны. Как и другие киты, малые касатки живут большими стаями. В случае выброса на берег и без вмешательства человека, как правило, погибает большая часть стаи.

Более 80% случаев выброса австралийских китов на берег происходит в Тасмании — часто на ее западном побережье. Существует ряд теорий такого поведения китов. Некоторые эксперты говорят, что причинами могут быть дезориентация, вызванная громкими звуками, болезнь, старость, травмы, бегство от хищников и суровая погода. Другие полагают, что одна особь может по ошибке привести к берегу всю стаю.

Напомним, в апреле 2024 года более 100 китов выбросились на берег на западном побережье Австралии. Большинство из них спасли, однако 28 млекопитающих погибли.

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