Полторы тысячи хасидов привезли из Украины коронавирус, еще 205 подделали COVID-тесты

Полторы тысячи хасидов привезли из Украины коронавирус, еще 205 подделали COVID-тесты

Еще почти две тысячи израильтян остались в Украине на изоляции из-за положительных COVID-тестов.

Коронавирус подтвердили у почти 1,5 тыс. хасидов-паломников, вернувшихся в Израиль из Умани, где они праздновали Рош ха-Шана.

Об это сообщает NEWSru со ссылкой на Минздрав Израиля.

За эти выходные коронавирус обнаружили у примерно 1700 вернувшихся из-за границы израильтян. 1439 из них вернулись из Украины.

В подделке COVID-тестов подозреваются 205 паломников, вернувшихся в Израиль из Умани.

Также сейчас почти две тысячи израильтян задержались в Украине и находятся на изоляции из-за положительных тестов на коронавирус. Вернуться в Израиль они смогут только после выздоровления.

Ранее сообщалось, что грубых правонарушений в дни празднования еврейского нового года (Рош ха-Шана) в Умани не было зафиксировано.

Напомним, что в Израиле обеспокоены массовыми заражениями коронавируса своих граждан в Умани.

Новости Украины: Рош ха-Шана - как хасиды празднуют Новый год в Умани

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку