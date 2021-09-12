Полторы тысячи хасидов привезли из Украины коронавирус, еще 205 подделали COVID-тесты

Еще почти две тысячи израильтян остались в Украине на изоляции из-за положительных COVID-тестов.
Коронавирус подтвердили у почти 1,5 тыс. хасидов-паломников, вернувшихся в Израиль из Умани, где они праздновали Рош ха-Шана.
Об это сообщает NEWSru со ссылкой на Минздрав Израиля.
За эти выходные коронавирус обнаружили у примерно 1700 вернувшихся из-за границы израильтян. 1439 из них вернулись из Украины.
В подделке COVID-тестов подозреваются 205 паломников, вернувшихся в Израиль из Умани.
Также сейчас почти две тысячи израильтян задержались в Украине и находятся на изоляции из-за положительных тестов на коронавирус. Вернуться в Израиль они смогут только после выздоровления.
Ранее сообщалось, что грубых правонарушений в дни празднования еврейского нового года (Рош ха-Шана) в Умани не было зафиксировано.
Напомним, что в Израиле обеспокоены массовыми заражениями коронавируса своих граждан в Умани.