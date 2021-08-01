Получил пулю в голову: в США умер звезда TikTok Энтони Барахас, которого подстрелили в кинотеатре

Получил пулю в голову: в США умер звезда TikTok Энтони Барахас, которого подстрелили в кинотеатре

Барахас вместе с 18-летней подругой смотрел фильм ужасов, когда неизвестный открыл огонь.

В американском штате Калифорния в субботу, 31 июля, скончался 19-летний блогер Энтони Барахас, который несколько дней назад получил огнестрельное ранение во время стрельбы в кинотеатре.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN.

В понедельник Барахас вместе с 18-летней подругой Райли Гудрич смотрел фильм ужасов "Суда ночь навсегда" в кинотеатре Regal Edwards в городе Корона, когда неизвестный открыл огонь.

"Им выстрелили в голову", — заявил представитель полиции Короны Тобиас Курубакалис, добавив, что не может уточнить количество ранений до вывода судмедэкспертов.

Гудрич скончалась на месте происшествия, а Барахаса госпитализировали в больницу, где он несколько дней находился на аппарате жизнеобеспечения.

По подозрению в стрельбе правоохранители арестовали 20-летнего Джозеф Хименеса, которого взяли под стражу под залог в два миллиона долларов.

Мужчину обвинили в убийстве, покушении на убийство и грабеже. Сейчас полиция работает над тем, чтобы добавить еще один пункт обвинения в убийстве первой степени из-за смерти Барахаса.

В доме подозреваемого нашли огнестрельное оружие и дополнительные доказательства, связанные с местом преступления в кинотеатре.

По данным следствия, Хименес, у которого был билет на киносеанс, действовал в одиночку и не знал своих жертв. "Ограбление является частью того, что произошло во время этого преступления", — указали в полиции.

У погибшего Барахаса было почти 930 тысяч подписчиков в TikTok. Во время учебы в старшей школе Mater Dei High в Санта-Ане он был успешным футболистом.

Гудрич училась в средней школе Короны, играла в волейбол, занималась бегом и была чирлидершой. После школы она получила стипендию для участия в программе STEM Университета Гранд-Каньон. Девушка приехала в город на лето в гости к семье.

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