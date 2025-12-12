"Получил сообщение из Москвы": Вучич раскрыл свое посредничество между Кремлем и Евросоюзом (видео)

Президент Сербии Александар Вучич

Реклама

Во время визита в Брюссель президент Сербии Александар Вучич случайно раскрыл свою вероятную посредническую функцию между Кремлем и Евросоюзом.

Об этом сообщает euronews.

Во время выхода для совместной официальной фотографии с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Совета ЕС Антонио Коштой, сербский лидер, кажется, не осознавая, что микрофоны уже включены, сказал: «Я получил сообщение из Москвы».

Реклама

Его резко прервала фон дер Ляйен, которая прошептала: «Давайте… давайте подождем».

Непонятно, какое именно «сообщение из Москвы» имел в виду Вучич.

Известно, что президент Сербии является одним из немногих европейских лидеров, который поддерживает канал связи с Кремлем, поскольку ЕС разорвал дипломатические связи с Москвой после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Неясная фраза Вучича прозвучала на фоне многосторонних переговоров по прекращению вторжения России и укреплению сопротивления Украины, которые продолжаются в эти дни.

Реклама

Напомним, недавно президент Сербии Вучич неожиданно заявил, что Европа, включая его страну, готовится к возможной войне с Россией, ведь такая перспектива «становится все более очевидной».