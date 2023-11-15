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Получил сотни тысяч евро от оффшоров путинского олигарха: немецкий журналист попал в скандал

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Получил сотни тысяч евро от оффшоров путинского олигарха: немецкий журналист попал в скандал

Хуберт Зайпель Фото: mind.ua

Расследователи ссылаются на утечку документов кипрских юридических документов шести кипрских компаний, занимающихся регистрацией фирм и консалтингом.

Немецкий журналист, режиссер-документалист и писатель Хуберт Зайпель, снявший фильм о Путине и написавший о нем две книги, ставшие бестселлерами, получил сотни тысяч евро от оффшоров, связанных с путинским олигархом Алексеем Мордашевым.

Об этом говорится в международном расследовательном проекте Cyprus Confidential ("Тайны Кипра"), пишет российское издание "Важные истории".

"Достижения" Зайпеля

Хуберт Зайпель написал две книги о главе Кремля: "Путин. Логика власти" (2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия" (2021). Их издали на нескольких языках и десятитысячном тираже.

Документальный фильм Зайпеля "Я, Путин. Портрет" (2012) был номинирован на премию немецкого телевидения за лучший репортаж.

Книга Губерта Зайпеля
Книга Губерта Зайпеля "Путин логика власти" Фото "Риа новости"

Что связывало писателя с российским олигархом Алексеем Мордашевым

Согласно документам, на которые ссылаются расследователи, в 2018 году Зайпель подписал "спонсорский договор", который должен был принести ему по меньшей мере 600 тысяч евро. По документу эта сумма выделялась на создание и популяризацию книги о "политическом климате в России". Этой книгой и стала "Власть Путина. Зачем Европе Россия?", опубликованная в 2021 году почтенным гамбургским издательством Hoffmann und Campe.

Также в подготовленных для подписания документах есть рукописная отметка "аналогично заключенному в 2013 году договору: биография Путина".

"Очевидно, для подготовки предыдущей книги Зайпеля "Путин. Логика власти" было заключено отдельное соглашение на отдельную сумму. О спонсорских договорах и возможном конфликте интересов Зайпеля читатели узнать не могли — в книгах о них не говорилось ни слова. Не знал о них и издатель обоих бестселлеров", — говорится в ответе Hoffmann und Campe по запросу издания.

Спонсор скрывался за компанией-пустышкой De Vere Worldwide Corporation с Британских Виргинских островов — эта компания записана на Игоря Воскресенского, одного из директоров "Силовых машин", машиностроительного гиганта, владельцем которого был российский олигарх Алексей Мордашов.

Что известно о путинском олигархе Мордашове

Алексей Мордашов постоянно занимает одну из ступеней перечня миллиардеров журнала Forbes.

Перед началом полномасштабной войны в Украине, в 2021 году, Мордашов возглавил рейтинг с состоянием почти в 30 млрд долларов. В 2023 году он занял пятое место.

Олигарх известен и тем, что спонсировал строительство дворца Путина под Геленджиком. Структурам Мордашова также принадлежали крупные пакеты акций банка "Россия" (известного также как "банк друзей Путина") и "Национальной медиагруппы" (НМГ), контролирующей значительную часть российского телевещания и медиарынка в целом.

После вторжения России в Украину Мордашов попал под западные санкции.

Расследователи добавляют: Зайпель признал, что книги о Путине спонсировал российский миллиардер, однако он не считает, что это как-то дискредитирует его труды.

Между тем, в сентябре 2023-го были обнародованы результаты еще одного расследования, в котором говорится о представителях российских элит огромное количество их недвижимости в Лондоне. В то же время, не все российские олигархи попали под британские санкции и не все их активы заморожены.

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Дата публикации
Просмотры
45
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