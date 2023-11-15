Получил сотни тысяч евро от оффшоров путинского олигарха: немецкий журналист попал в скандал

Немецкий журналист, режиссер-документалист и писатель Хуберт Зайпель, снявший фильм о Путине и написавший о нем две книги, ставшие бестселлерами, получил сотни тысяч евро от оффшоров, связанных с путинским олигархом Алексеем Мордашевым.

Об этом говорится в международном расследовательном проекте Cyprus Confidential ("Тайны Кипра"), пишет российское издание "Важные истории".

"Достижения" Зайпеля

Хуберт Зайпель написал две книги о главе Кремля: "Путин. Логика власти" (2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия" (2021). Их издали на нескольких языках и десятитысячном тираже.

Документальный фильм Зайпеля "Я, Путин. Портрет" (2012) был номинирован на премию немецкого телевидения за лучший репортаж.

Книга Губерта Зайпеля "Путин логика власти" Фото "Риа новости"

Что связывало писателя с российским олигархом Алексеем Мордашевым

Согласно документам, на которые ссылаются расследователи, в 2018 году Зайпель подписал "спонсорский договор", который должен был принести ему по меньшей мере 600 тысяч евро. По документу эта сумма выделялась на создание и популяризацию книги о "политическом климате в России". Этой книгой и стала "Власть Путина. Зачем Европе Россия?", опубликованная в 2021 году почтенным гамбургским издательством Hoffmann und Campe.

Также в подготовленных для подписания документах есть рукописная отметка "аналогично заключенному в 2013 году договору: биография Путина".

"Очевидно, для подготовки предыдущей книги Зайпеля "Путин. Логика власти" было заключено отдельное соглашение на отдельную сумму. О спонсорских договорах и возможном конфликте интересов Зайпеля читатели узнать не могли — в книгах о них не говорилось ни слова. Не знал о них и издатель обоих бестселлеров", — говорится в ответе Hoffmann und Campe по запросу издания.

Спонсор скрывался за компанией-пустышкой De Vere Worldwide Corporation с Британских Виргинских островов — эта компания записана на Игоря Воскресенского, одного из директоров "Силовых машин", машиностроительного гиганта, владельцем которого был российский олигарх Алексей Мордашов.

Что известно о путинском олигархе Мордашове

Алексей Мордашов постоянно занимает одну из ступеней перечня миллиардеров журнала Forbes.

Перед началом полномасштабной войны в Украине, в 2021 году, Мордашов возглавил рейтинг с состоянием почти в 30 млрд долларов. В 2023 году он занял пятое место.

Олигарх известен и тем, что спонсировал строительство дворца Путина под Геленджиком. Структурам Мордашова также принадлежали крупные пакеты акций банка "Россия" (известного также как "банк друзей Путина") и "Национальной медиагруппы" (НМГ), контролирующей значительную часть российского телевещания и медиарынка в целом.

После вторжения России в Украину Мордашов попал под западные санкции.

Расследователи добавляют: Зайпель признал, что книги о Путине спонсировал российский миллиардер, однако он не считает, что это как-то дискредитирует его труды.

Между тем, в сентябре 2023-го были обнародованы результаты еще одного расследования, в котором говорится о представителях российских элит огромное количество их недвижимости в Лондоне. В то же время, не все российские олигархи попали под британские санкции и не все их активы заморожены.

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