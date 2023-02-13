Получил токсичный конверт: в РФ отравили помощника Кадырова генерал-майора Алаудинова

В России попытались отравить помощника Рамзана Кадырова и командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова.

Об этом глава Чечни сообщил у себя в Telegram.

"Герой России, помощник главы ЧР, командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, несколько дней назад был отравлен", — написал Кадыров.

По его словам, 8 февраля чеченский генерал-майор полиции получил письмо, пропитанное ядовитыми веществами. Конверт сначала попал в руки адъютанта Алаудинова и затем к самому помощнику главы ЧР.

Как уточнил Кадыров, командир "Ахмата", якобы распознавший токсины по едкому запаху, успел вовремя отреагировать: "обработал руки и промыл носовую полость".

После этого Алаудинова и двух его адъютантов, также контактировавших с конвертами, отправили в больницу.

В настоящее время все трое находятся в одной из московских клиник. По словам главы Чечни, их здоровью ничего не угрожает. Эксперты провели забор биологических материалов для анализа и установления ядовитого вещества.

"Параллельно продолжается расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", — написал Кадыров.

Напомним, с того момента, как российские войска начали готовиться к полномасштабной войне в Украине, в России начался ряд загадочных смертей магнатов и ведущих бизнесменов, связанных с нефтяным бизнесом. Некоторые из них были жестоко убиты вместе с супругами и несовершеннолетними детьми.

По информации телеграмм-канала GENERALL SVR, часто сливающего кремлевские тайны, внезапные смерти бывших и нынешних сотрудников структур "Газпрома" и в частности "Газпромбанка", а также "Новатек", были инициированы директором ФСБ Александром Бортниковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, после одобрение Путина.

Жданов: возглавит ли Кадыров переворот против смертельно больного Путина

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