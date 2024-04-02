Получил три пули: полицейский робот-собака помог задержать вооруженного преступника (фото)

В штате Массачусетс, США, робот-собака Роско получил три пули из винтовки, помогая обезвредить преступника.

Об этом говорится в сообщении полицейского управления Барнстейбл в городе Гайаннис в Facebook.

30-летний Джастин Модейра угрожал матери ножом. Прибывшие на место патрульные сообщили диспетчеру, что они с матерью и еще одной женщиной смогли забаррикадироваться в другой комнате дома, однако вооруженный подозреваемый оставался в неизвестном месте внутри дома.

Патрульным удалось эвакуировать семью через окно. На место происшествия вызвали региональный спецназ.

Первоначальные попытки вывести Морейру из дома не увенчались успехом. Вскоре после этого он начал стрелять из огнестрельного оружия в автомобиль спецназовцев. К счастью, пули рикошетили от борта бронированного грузовика и правоохранители остались невредимыми.

Переговорщики на месте происшествия и психиатр полиции пытались убедить Джастина мирно выйти из дома, но он отказался и продолжал периодически стрелять из винтовок и пистолетов в окружающих дом спецназовцев.

Тогда полиция отправила робота-собаку в помещение. Подозреваемый трижды выстрелил в робота, частично выводя его из строя. Впрочем, Роско передавал изображение с видеокамеры руководившим им правоохранителям.

Полицейский робот-собака / Фото: Massachusetts State Police

В течение дня Морейра продолжал стрелять в спецназовцев. После семи часов беспрерывных переговоров Морейра все еще отказывался выйти из своего дома. Тогда копы применили перцовый баллончик, но мужчина остался внутри. Наконец на место происшествия прибыл специальный баллистический автомобиль с прикрепленным к нему взрывным инструментом, который был использован для того, чтобы принудительно заставить Морейру покинуть дом. После этого спецназ заключил его под стражу.

Подозреваемому было предъявлено обвинение по нескольким пунктам покушения на убийство и в других преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Полиция штата заявила, что задействование Роско, возможно, спасло жизнь офицеров и живых собак во время инцидента.

До этого инцидента в робота Spot никогда не стреляли, сообщили WBZ-TV в Boston Dynamics. "Мы рады, что единственной жертвой в тот день стал наш робот", — заявили в компании.

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Роботы становятся все более популярными в правоохранительных органах по всей Америке. По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, собаки Digidogs работают в городе с 2023 года, чтобы помогать "деэскалации" ситуаций, сообщает WNBC. Правоохранители во Флориде, Лос-Анджелесе и других штатах могут использовать кибернетических собак подобным образом.

Напомним, эксперт, 20 лет анализировавший самых опасных преступников, рассказал, как распознать психопата. Он подчеркнул, на что следует обращать внимание.

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