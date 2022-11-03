Получила ли Россия иранские баллистические ракеты – пока неизвестно: Данилов сказал, что Украина ведет учет

Российские ракеты заканчиваются, а Украина приближается к победе каждый день, отметил Данилов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что нет подтверждения того, что Россия получила иранские баллистические ракеты.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона 3 ноября.

"Пока нет стопроцентного подтверждения, что это событие произошло. Единственное, что мы можем утверждать – это "Шахиды", которые отправляли в Украину, это иранское производство. Если мы увидим первую иранскую ракету, будут соответствующие публичные заявления", – заверил секретарь СНБО.

"Украина ведет учет того, сколько у россиян осталось ракет: они заканчиваются, а Украина приближается к победе каждый день", – добавил Данилов.

Он также прокомментировал передачу Украине от Испании средств ПВО, сказав, что они позволят защитить небо.

"В последнее время нам партнеры стали помогать больше. У нас появляются средства поражения, которых не было ни в марте, ни в апреле. Сейчас от Испании мы получаем очень мощные вещи, позволяющие защищать небо", — сообщил секретарь СНБО.

Иранские ракеты для России

По данным американских СМИ, Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новые беспилотники. По предположениям западных чиновников, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов предположил, что РФ уже в текущем месяце может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 км.

В украинской разведке также проинформировали, что в начале ноября Иран передаст России партию из более чем 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

В то же время в Пентагоне пока не видят признаков того, что Россия планирует закупить у Ирана дополнительные дроны и ракеты, однако это вызывает у США беспокойство.

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