Получит ли Украина от США истребители F-16 до контрнаступления: что говорят в Пентагоне

В Пентагоне затруднились ответить, кто и когда передаст Украине истребители F-16.

США не собираются передавать Украине современные истребители F-16 к предстоящему контрнаступлению.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге.

Как он пояснил, F-16 неактуальны для предстоящей контрнаступательной операции Украины. Добавив, что F-16 – "это долгосрочное обязательство перед Украиной".

На вопрос журналиста, когда начнется обучение украинских пилотов на истребителях и какие страны готовы предоставить самолеты - Райдер не ответил.

"Я могу вам сказать, что обучение будет проходить за пределами Украины, на площадках в Европе, но о более подробной информации о том, когда начнется это обучение, как эти самолеты будут обеспечены, кто их предоставит. Мы продолжаем сотрудничать с нашими международными партнерами на этом фронте", — подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, 25 мая состоится следующая встреча в формате "Рамштайн". Главная тема – усиление ПВО Украины, передаче ей боеприпасов и истребителей F-16.

Тем временем европейские страны-участницы авиакоалиции сейчас готовятся учить украинских лётчиков оперировать F-16. В Минобороны в Дании рассчитывают, что приступить смогут летом. Продолжать курс, как отметил датский министр, может до полугода.

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