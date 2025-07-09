Patriot / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп думает о том, чтобы отправить в Украину еще одну систему противовоздушной обороны Patriot после того, как недавно пообещал усилить оборону Киева от российских атак.

Об этом анонимно сообщили двое чиновников изданию The Wall Street Journal.

По словам одного из них, Белый дом обратился в Пентагон с просьбой предоставить варианты дополнительного вооружения для Украины, в том числе и систему Patriot.

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«Передача еще одной системы Patriot стала бы важным шагом для Белого дома, ведь впервые Трамп одобрил бы предоставление Украине большой системы вооружения свыше того количества, которое ранее разрешила администрация предыдущего президента Джо Байдена», — отмечают журналисты.

Также, как пишет медиа, чиновники изучают возможность привлечения других стран в поставку Patriot для Киева. Axios накануне писал, что Трамп предложил Германии продать одну из своих имеющихся батарей Patriot Украине.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне позвонил по телефону Трампу с просьбой разблокировать перехватчики Patriot, которые были остановлены на пути в Украину.

Мерц заявил о готовности Германии купить батареи Patriot в США и передать их Украине.

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Немецкие представители подчеркивают, что Германия уже предоставила Украине значительную часть своих ракет Patriot, возможно, даже больше, чем США в относительном выражении.

Решение Трампа об отправке оборонительного оружия в Украину было принято после нескольких дней консультаций с советниками и мировыми лидерами по источникам поставок.

Хотя администрация Трампа раньше приостанавливала поставки, включая перехватчиков Patriot, в настоящее время необходимое оружие уже направляется в Украину.

Западные журналисты считают, что президент США дал диктатору «зеленый свет». Об этом указывают усиленные атаки по Украине на фоне прекращения поставок оружия ВСУ для защиты от врага.

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