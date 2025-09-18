Получите штраф прямо на границе: какие продукты нельзя везти в Польшу 2025

Граница, Польша

С 24 февраля 2022 года более 3 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей. Многие из них перевозят продукты и личные вещи, но таможенное законодательство ЕС строго регулирует эти вопросы. Даже небольшое нарушение может привести к конфискации или штрафу. Поэтому важно знать новые правила, которые будут действовать в 2025 году.

Что разрешено, а что строго запрещено

По новым правилам, украинцам разрешено перевозить продукты только в заводской упаковке, которые не нуждаются в охлаждении. Например:

Детское питание — до 2 кг.

Корм для животных — до 2 кг.

Выпечка, макароны, крупы, кондитерские изделия — до 2 кг.

Кофе, чай — до 500 г.

Лекарство — до 5 минимальных упаковок без рецепта, а для рецептурных лекарств нужны медицинские документы на английском языке.

Также можно провозить до двух пачек сигарет, 50 г табака, 2 электронные сигареты с жидкостью до 10 мл.

В то же время, строго запрещено перевозить мясо, молочные продукты, домашнюю выпечку, оружие, наркотики, психотропные вещества, а также антиквариат и товары из шкур диких животных. Нарушение этих правил карается штрафом, конфискацией или даже запретом на въезд.

Новые требования к документам

Кроме ограничений на перевозку товаров, с 2025 года появляются новые требования для украинцев, путешествующих с биометрическим паспортом:

Безвиз — до 90 дней в Шенгенской зоне.

Страховка — обязательна с покрытием минимум 30 000 евро.

Финансовая способность — необходимо иметь 300 злотых в первые 4 дня пребывания и 75 злотых на каждый следующий день.

Для водителей также есть обязательные требования: техпаспорт, водительское удостоверение и Зеленая карта. Это страхование гражданской ответственности обязательно и действует на территории ЕС. Перед поездкой важно внимательно проверить все правила во избежание неприятностей на границе.

Напомним, польский Сенат принял новый закон, определяющий правила пребывания иностранцев и регулирующий оказание помощи гражданам Украины. Документ, уже получивший поддержку Сейма, теперь ждет подпись президента Кароля Навроцкого.

Законопроект был разработан после того, как глава государства наложил вето на предварительную инициативу по статусу украинцев.

Согласно новому документу, срок легального пребывания украинских беженцев в Польше продлен до 4 марта 2026 года в соответствии с решением Совета ЕС.

Кроме того, предусмотрен более жесткий контроль за социальными выплатами. В частности, помощь по программе «800+» будет предоставляться только при трудоустройстве взрослых членов семьи и посещения детьми польских учебных заведений. Исключением остаются родители детей с инвалидностью.

Также закон вводит ограничения доступа взрослых украинцев к отдельным медицинским услугам, в частности, некоторых программ реабилитации и стоматологического лечения.