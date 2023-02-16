Полуголые россияне бегали в центре города под песни Газманова: в РФ устроили странную акцию в поддержку оккупантов

Россияне принесли на действо плакаты с надписями: "Мы помним, мы гордимся, мы – сила", "Мы не бросаем своих".

В России провели "интересную" акцию в честь поддержки российских оккупантов. Граждане страны-агрессора решили облиться холодной водой посреди зимы на центральной площади, чтобы показать свою "мощь и силу" захватчикам в Украине, ежедневно уничтожаемых ВСУ.

Видео опубликовала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

На кадрах видно, как на "шоу" россияне принесли трицвета и плакаты с надписями: "Мы помним, мы гордимся, мы сила", "Мы не бросаем своих", а развлекались под песни пропагандиста путинского режима, певца Олега Газманова. Свой концерт организаторы начали песней "Вперед, Россия". После этого вышла ведущая, которая начала говорить бред о "сильном духом русском народе", "защите России", "подвиге оккупантов в Украине, борющихся за светлое будущее россиян". В конце видео счастливые полуобнаженные россияне совершили "подвиг" — облились холодной водой.

В каком именно российском городе происходило такое "увлекательное" действо – неизвестно.

Напомним, по всей России с 20 по 24 февраля проведут акцию "Нашим героям", которую посвятили годовщине вторжения в Украину и российскому Дню защитника Отечества.

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