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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Поляк хвастается в TikTok своим участием в войне на стороне России: что известно

Польского гражданина подозревают в сотрудничестве с российской разведкой и распространении дезинформации.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Польша, флаги

В Польше расследуют участие своего гражданина в войне на стороне России

В Польше началось расследование дела бывшего солдата и пользователя TikTok, который в своем профиле «PolaknaDonbasie» рассказывает о вступлении в российскую армию. Расследование проводится, в частности, по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на Окружную прокуратуру в Кракове.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Оливии Божек-Михалец, продолжается расследование участия в деятельности иностранной разведки и действий в ее пользу путем распространения дезинформации через TikTok.

Эта дезинформация, как заявляет прокуратура, заключается в распространении ложной или обманчивой информации через профиль «PolaknaDonbasie».

Считается, что за этими действиями стоит бывший польский солдат, который сейчас находится в России.

В своем профиле в TikTok мужчина рассказывает, среди прочего, о вступлении в российскую армию.

Поляк опубликовал свое первое видео 14 апреля и с тех пор регулярно публикует видео, которые набирают все большую популярность.

Точные подробности его службы в российской армии неизвестны. Он утверждает, что служил на Запорожско-Донбасском фронте.

По данным портала «Белсат», скорее всего он был участником боевых действий в составе оккупационной армии РФ вблизи села Великая Новоселка.

Напомним, ранее сообщалось, что на Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна, которые приехали в Россию делать шампунь и лечить зубы, но попали в армию государства-агрессора.

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