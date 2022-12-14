Поляк спас женщину, упавшую на рельсы перед скоростным поездом: удивительная история

В польском Гданьске местный мужчина спас женщину, которая упала на рельсы и именно в этот момент к станции приближался скоростной поезд "Интерсити".

Об этом сообщает trojmiasto.pl.

Инцидент произошел утром в 6:40 на железнодорожной станции Оруния. Молодая женщина поскользнулась и упала на рельсы. В тот момент к станции приближался поезд "Интерсити", который двигался со скоростью около 100 км/ч без остановки.

Это увидел неравнодушный поляк, который сразу отреагировал и бросился спасать женщину. Мужчина соскочил с перрона, перетащил женщину между путями. Она же от падения потеряла сознание.

"Я слышал, что поезд едет со станции Gdańsk Lipce. Он ехал со скоростью около 100 км/ч без остановки в направлении Гданьска. Не было времени вытащить ее на платформу. Мне удалось перетащить эту женщину между путями. Лишь потом как проехал поезд, я вытащил ее на платформу”, – рассказывает сам поляк, спасший женщину.

Как оказалось, мужчина по имени Якуб раньше работал машинистом и неоднократно бывал в подобных ситуациях. Признается, что однажды не удалось человеку.

"К счастью, теперь все было иначе. Я вынужден был так среагировать, потому что человеческая жизнь – это самое главное. Я надеюсь, что такое отношение придаст другим смелости действовать в подобных ситуациях", – говорит Якуб.

Напомним, в Польше отчаянная украинка бежала три километра за поездом, в котором находились ее дети.

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