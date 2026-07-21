Поляк вступился за украинца, и его жестоко избили в Познани: новые неожиданные подробности

В Польше задержали двух мужчин, избивших пассажира трамвая за то, что тот встал на защиту украинца / © inpoland

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В Польше задержали двух мужчин, которые набросились на парня из Украины, а затем избили 60-летнего поляка, вступившего в защиту подростка. Как выяснилось, у нападавших есть судимости.

Об этом сообщает польское издание fakt.pl.

Нападавшие на поляка задержаны: кем они оказались

«Сегодня были задержаны двое подозреваемых в избиении 60-летнего мужчины из Познани. В пятницу, 17 июля, этот мужчина вступился за украинского мальчика, на которого напали. Главной фигуре в деле 38 лет, он родом из Грюнвальда. Он неоднократно привлекался к ответственности за уголовные преступления и наркотики. Второму подозреваемому, которому также будет предъявлено обвинение, 41 год, он родом из Вильды. Он также неоднократно привлекался к ответственности за уголовные преступления», — сообщил изданию Fakt Анджей Боровиак, пресс-секретарь полиции.

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Что известно о нападении

Инцидент произошел в пятницу, 17 июля, около полудня, в одном из трамваев, следовавшем в Пятково: на пассажира напали двое мужчин.

«В трамвае стояли несколько молодых мужчин, которые были немного навеселе и осыпали оскорблениями украинского мальчика. Тот молчал. Когда он выходил из трамвая, один из этих хулиганов ударил мальчика по голове. Двери закрылись, мальчик остался на остановке, не успев среагировать. Зато отреагировал мой муж, которому уже за 60. Он сделал им замечание, что они ведут себя неправильно. Разгорелся громкий спор. Когда группа этих хулиганов выходила из трамвая, один из них плюнул на моего мужа. Тот вскочил и выбежал за ними. Началась драка. Один из них — двухметровый крепкий парень — сильно ударил мужа в глаз. У мужа были пластиковые очки, которые немного смягчили удар. Их разняла какая-то девушка», — рассказала WTK жена избитого мужчины.

Как она рассказала, после возвращения домой мужчина рассказал ей обо всём, а через некоторое время потерял память. Сейчас он находится под наблюдением невролога. Об этом деле сообщено в полицию. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован ход событий.

Полиция разыскивает молодого человека из Украины

«Следователи продолжают проводить мероприятия по установлению личности пассажира из Украины, который 17 июля в трамвае № 16 подвергся словесным нападкам со стороны преступников. Полицейские обращаются к этому мужчине, а также ко всем свидетелям происшествия, располагающим информацией, которая может помочь в выяснении обстоятельств дела, с просьбой обратиться в полицейский участок „Познань-Север“, — призывает Лукаш Патерский, пресс-секретарь полиции в Познани.

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Напомним, на днях в Польше разгорелся скандал после инцидента в общественном транспорте, где мужчина запугивал украинских школьниц и требовал, чтобы они вернулись в Украину. Видео с инцидентом было опубликовано в соцсетях. Агрессора задержали.

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