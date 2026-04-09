Поляка, который хотел увидеть войну в Украине, замучили россияне: известны новые подробности

Гражданина Польши замучили в российской тюрьме

Реклама

Прокуратура в Кракове начала расследование относительно смерти Кшиштофа Галоса, которого вероятно до смерти замучили россияне.

Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

Польская прокуратура начала расследование через три дня после того, как российский МИД направил в польское посольство в Москве ноту о смерти Галоса. Производство касается «лишения свободы с особыми пытками и причинение тяжкого вреда здоровью, следствием чего является смерть человека».

Реклама

«В нашей стране за это преступление предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы. Возможно, также будет расследоваться вопрос о военном преступлении, которое могли совершить российские сотрудники, которые регулярно избивали поляка в следственном изоляторе», — говорится в материале.

Согласно официальным документам из России, Галос умер «в результате кардиомиопатии неизвестной этиологии, которая привела к развитию отека мозга, отека легких и острой сердечно-сосудистой недостаточности, что стало непосредственной причиной смерти».

Польский эксперт по судебной медицине пояснил, что речь идет о смерти, вызванной болезнью. Кардиомиопатия — это патология сердечной мышцы. Для установления вышеупомянутой причины смерти необходимы вскрытие тела и гистопатологические исследования. Забираются фрагменты тканей, которые исследуются под микроскопом, а затем сохраняются. По словам независимого российского адвоката, власть в России таким образом «объясняет смерть большинства политических заключенных или лиц, умерших в исправительных колониях».

Россия по требованию польской прокуратуры должна передать польским следователям по крайней мере протокол вскрытия, если оно состоялось и были взяты образцы для гистопатологических исследований.

Реклама

Галоса должны были похоронить 14 июля 2023 года на кладбище в Таганроге. Семья поляка подала в Министерство иностранных дел Польши ходатайство о выдаче свидетельства о смерти и выдаче тела. Она также заявила о готовности покрыть расходы на перевозку останков мужчины в страну. Польское расследование может быть присоединено к международной следственной группе, которая ведет дело о военных преступлениях в Украине.

Что известно о поляке, который поехал на оккупированные территории Украины

Поляк Кшиштоф Галос заехал в Украину 14 апреля 2023 года через автомобильный пункт пропуска «Краковец».

Далее он поехал в Одессу. Оттуда поляк направился в Берислав в Херсонской области. Затем Галос отправился в Запорожскую область, где пропал без вести 20 апреля.

Поляка задержали российские военные и упекли в следственный изолятор в Таганроге Ростовской области РФ.

Реклама

Журналисты «Слідства.Інфо» нашли четырех освобожденных из плена украинцев, которых удерживали в Таганроге в то же время, что и Кшиштофа Галоса. Они рассказывают, что поляка жестоко пытали.