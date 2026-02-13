Полякам разрешили воевать за Украину: Сейм отменил наказание

Польша / © pixabay.com

Сейм Польши принял закон о полной амнистии для поляков, которые служат в ВСУ. Теперь добровольцев не будут привлекать к уголовной ответственности, а вынесенные приговоры за участие в войне без официального разрешения будут отменены.

Об этом сообщает Polskie Radio24.

По действующему польскому законодательству служба в иностранной армии без официального согласия профильного министерства наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Новый закон отменяет эти санкции всем полякам, которые присоединились к защите Украины.

Результаты голосования и политическая поддержка

Как отмечает издание, решение было принято почти единогласно: «за» проголосовали 406 депутатов. Поддержку выразили представители как властной коалиции, так и оппозиции. В частности, партии «Право и справедливость» (171 голос), «Гражданская коалиция» (151 голос), а также «Польская народная партия» и «Польша 2050».

Против выступили только четверо законодателей (трое от Конфедерации Польской Короны и один представитель ПиС), еще 19 депутатов воздержались. Теперь законопроект передадут на рассмотрение в Сенат.

Масштаб амнистии

Закон охватывает длительный период и касается не только самого факта службы, но и сопутствующих действий. Амнистия действует «задним числом» и охватывает всех, кто помогал Украине с апреля 2014 года. Поляков больше не будут наказывать не только за службу в ВСУ, но и за то, что они призывали других присоединяться к войску. Более того, тех, кого уже успели осудить за это раньше, теперь полностью помилуют.

Точное количество польских граждан, которые принимали участие или участвуют в боевых действиях на стороне Украины, остается неизвестным, однако принятие этого закона снимает юридические барьеры для их возвращения на родину.

Напомним, в Украине продолжается громкая история с расформированием Интернационального легиона, которая началась в конце 2025 года.

Ранее мы писали, что российские спецслужбы взяли в плен мирного гражданина Польши и замучили его до смерти в СИЗО Таганрога. Освобожденные из плена украинцы рассказали о зверских пытках поляка в российском СИЗО.