Поляки хотят назвать военную базу США в честь Трампа: что придумали

Базу США в Польше назовут в честь Трампа / © Associated Press

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В случае создания постоянной военной базы США в Польше, объект получит название «Форт Трамп». Об этом заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Польши Кароль Навроцкий.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Военную базу США в Польше назовут в честь Трампа

Навроцкий убежден, что окончательное решение чиновников — лишь вопрос времени, а также выразил надежду на то, что строительство удастся завершить еще до окончания президентского срока Дональда Трампа в 2029 году.

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«Когда работу завершит администрация США и оба правительства, думаю, тогда президент Трамп сможет лично принять участие в открытии „Форта Трамп“», — сказал Кароль Навроцкий.

Замысел расположения постоянной американской базы в Польше впервые озвучил предшественник Навроцкого, Анджей Дуда в 2018 году. Тогда рассматривалась инициатива, согласно которой Варшава должна инвестировать в проект более 2 миллиардов долларов.

Хотя этот план так и не был реализован полностью, впоследствии США все же расширили свое военное присутствие в стране во время укрепления восточного фланга НАТО.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Варшава существенно активизировала усилия по закреплению постоянной дислокации войск США. Процесс набрал обороты в течение последних месяцев.

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В мае 2026 года Трамп сообщил о намерении дополнительно направить в Польшу 5000 военнослужащих, а в начале сентября американские представители прибыли в страну для осмотра потенциальных площадок под будущую базу. Трамп заявил о «весомом прогрессе» в переговорах и добавил, что место военной базы объявят очень скоро.

На фоне этих инициатив в Европе растет беспокойство из-за возможного сокращения военного присутствия США на континенте. Трамп неоднократно призвал европейских союзников брать больше ответственности за собственную безопасность, а министр обороны Пит Хегсет проводит ревизию развернутого в Европе американского контингента.

Особенно остро эти риски воспринимают на восточном фланге НАТО — в странах, которые расположены ближе к зоне боевых действий в Украине и ранее находились под контролем СССР.

По словам Навроцкого, Польша, которая сейчас принимает около 10 000 американских военных на ротационной основе, готова будет передислоцировать часть подразделений из Германии, если Вашингтон примет решение об уменьшении местного контингента.

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На прошлой неделе премьер-министр Дональд Туск также предупредил, что ожидает от России ракетных и дроновых ударов по европейским союзникам Украины.

Польский президент, который поддерживает тесные отношения с Трампом и получил от него публичную поддержку во время своей избирательной кампании в 2025 году, рассматривает эти связи как важный актив для национальной безопасности. Варшава является одним из лидеров альянса по уровню оборонных расходов.

Польша готовится из-за усиления российских атак

Напомним, Польша установит более 1000 автоматизированных сирен вдоль своей восточной границы для дистанционного оповещения населения в случае угрозы. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

По его словам, страна расширяет систему гражданской защиты и реагирования из-за изменения тактики России и усиления ее атак ракетными и реактивными дронами по инфраструктуре и пограничным переходам в западных регионах Украины.

Обновление системы оповещения является ответом на серию российских ударов вблизи польской границы, которые показали уязвимость инфраструктуры и непосредственно повлияли на гражданское население. Если в начале 2024 года в приграничном регионе функционировало около 30 исправных автоматизированных сирен, то сейчас их количество уже возросло почти до 350.

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