Поляки на границе напали на поезд и с радостью высыпали украинское зерно из вагона (видео)

Польские аграрии снова высыпали на землю украинское зерно.

Протест польских аграриев на границе с Украиной расширяется. Во вторник, 20 февраля, польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" и рассыпали зерно из вагона.

Об этом с места сообщила корреспондентка Суспільного.

Польские аграрии снова высыпали на землю украинское зерно, добываемое кровью наших фермеров. На этот раз они рассыпали зерно из грузового вагона. Как видно на видео, протестующие делали это с удовольствием.

Ранее польские фермеры анонсировали, что 20 февраля они намерены заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Поляки на границе перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно на пути

Напомним, утром 20 февраля польские аграрии начали масштабную акцию протеста, в рамках которой хотят полностью заблокировать границу с Украиной. Протестующие выкрикивают: "Это Польша, а не Брюссель. Я не поддерживаю украинцев".

Украина уже отреагировала на акцию польских протестуальщиков. В Министерстве иностранных дел осудили действия фермеров и заявили, что "блокировка польско-украинской границы не имеет оправдания".

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