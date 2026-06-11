Поляки начали хуже относиться к украинцам после решения по "героям УПА"

Украина и Польша / © ТСН

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Более 50% поляков заявили, что решение президента Владимира Зеленского предоставить подразделению название «героев УПА" негативно повлияло на их отношение к Украине. Самыми критичными оказались мужчины и молодежь до 24 лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SW Research для rp.pl.

В рамках опроса респондентов спросили, повлияло ли решение Зеленского о присвоении названия «героев УПА» на их отношение к Украине и украинцам.

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«Мое отношение к Украине и украинцам улучшилось» — с таким тезисом согласилось 4,5% участников опроса.

В то же время 51,9% респондентов отметили, что их отношение к Украине и украинцам стало хуже.

Для 31,9% опрошенных это решение не имело никакого влияния на их восприятие Украины и украинцев.

Еще 11,7% участников исследования не смогли определиться с ответом.

Как отметила старший менеджер проектов SW Research Юстина Собчак, решение Зеленского чаще негативно сказывалось на отношении к Украине и украинцам среди мужчин (59%), чем среди женщин (46%).

Если рассматривать возрастное распределение, то чаще всего ухудшение отношения декларировали молодые люди в возрасте до 24 лет (56%). Подобную позицию высказали почти шесть из десяти опрошенных с профессионально-техническим образованием (57%), а также 58% респондентов с доходом до 3000 злотых «на руки».

Самый высокий уровень негативных оценок зафиксирован среди жителей городов с населением от 100 до 199 тыс. человек — такое мнение разделяют 63% опрошенных.

Скандал между Украиной и Польшей — последние новости

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава поддерживает вступление Украины в ЕС, но настаивает на соблюдении европейских правил и учете своих интересов. Политик призвал Киев к эмпатии в исторических вопросах, в частности относительно роли УПА, подчеркнув, что игнорирование польской чувствительности недопустимо. Также Туск заявил, что Варшава не будет признавать договоренностей относительно будущего Украины, принятых без ее участия.

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Туск также заявил, что изменение маршрута путешествий Зеленского, который вместо польского Жешува воспользовался аэропортом в Кишиневе, не является политическим сигналом. По словам польского премьера, Варшава не вмешивается в логистику украинского президента, а Жешув продолжает работать в обычном режиме.

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