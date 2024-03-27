Поляки начали массово скупать жилье в Испании, чтобы было куда бежать в случае войны – СМИ

Больше всего недвижимостью в Испании интересуются отложившие деньги польские пенсионеры и молодые люди.

Поляки в 2024 году стали втрое больше покупать жилье в Испании из-за страха начала боевых действий на территории своей страны.

Об этом пишет The Warsaw.

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Представитель варшавского агентства недвижимости Себастьян Павлак рассказал, что больше всего недвижимостью в Испании интересуются отложившие деньги польские пенсионеры и молодежь. Богачи тоже есть, но их немного.

"Рост за последние два года очевиден, но в начале этого года он усилился, что, вероятно, связано с новостями из Украины. Все чаще появляется информация, что война может прийти к нам. Половина клиентов признается в беседах с нами, что они думают о двух вещах: как безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны", – отметил Павлак.

В издании указывают, что в настоящее время в среднем квартира площадью 65 квадратных метров продается в Испании за 160 тысяч евро, то есть за метр придется заплатить 2,4 тысячи евро. При этом большинство польских клиентов рассчитывают приобрести жилье за 150 тысяч евро.

Напомним, что утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Это произошло вблизи поселка Осердув (Люблинское воеводство), ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Поэтому Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. Ракета вернулась в воздушное пространство Украины.

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