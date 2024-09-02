Поляки ответили, должны ли их военные сбивать российские беспилотники – результаты опроса

Граждане Польши считают, что их военные должны сбивать пролетающие над польской территорией объекты во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

Такие результаты опроса предоставила компания SW Reaserch, говорится в Rzeczpospolita.

На вопрос "Должна ли Польша сбивать пролетающие над нашей территорией объекты во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты?" большинство респондентов ответили "да".

По мнению граждан, принявших участие в опросе, Польша должна сбивать объекты, пролетающие над ее территорией во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты.

Ответ "да" в вышеупомянутом опросе выбрали 58,5%. Противоположного мнения придерживаются 22,1% респондентов, а 19,4% людей выбрали ответ "не имею определенного мнения".

Результаты различаются для каждой группы в зависимости от пола, возраста или образования.

Утвердительный ответ чаще выбирали женщины – ответ "да" выбрали 60,8% респондентов-женщин. 20,0% — "нет", "не думают" — 19% женщин, принявших участие в опросе.

Решения поддерживают 55% мужчин, категорически против – 24,4%, "не знаю" – 19,8% респондентов.

Опрос был проведен исследовательским агентством SW Research среди пользователей онлайн-панели SW Panel 27-28 августа 2024 г. Анализ охватил группу из 800 интернет-пользователей от 18 лет и старше.

Напомним, на днях кандидат в президенты Польши сделал громкое заявление по поводу нелегальных мигрантов. По словам лидера ультраправой партии "Конфедерация" Славомира Ментцена, который первым объявил о своем намерении баллотироваться на должность главы Польши, у пограничников должно быть разрешение стрелять в нелегалов.

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