Поляки ответили, верят ли в завершение войны в Украине в 2026 году: результаты опроса

Польша / © Associated Press

Реклама

Большинство граждан Польши скептически настроены на перспективы достижения мира в Украине в следующем году, несмотря на активизацию международных дипломатических усилий. Согласно опросу IBRiS, 59,6% респондентов уверены, что война не закончится в 2026 году.

Об этом пишет «Rzeczpospolita».

Ключевые цифры исследования

Как пишет издание, только 21,6% опрошенных верят в скорейшее прекращение конфликта, тогда как 18,9% не смогли сформулировать собственное мнение. Высокий уровень скепсиса наблюдается среди молодежи (84% представителей поколения Z) и людей с высшим образованием (70%). Примечательно, что неверие в окончание войны объединяет сторонников как властной коалиции (64%), так и оппозиции (59%).

Реклама

Сообщается, что несмотря на посреднические усилия президента США Дональда Трампа, которые стороны называют «конструктивными», реальных сдвигов нет. Киев консультируется с европейскими партнерами по гарантиям безопасности. Однако Кремль отвергает эти предложения, называя их неконструктивными. Основными точками раздора остаются статус оккупированных территорий, членство Украины в НАТО и будущие гарантии безопасности. На фоне этих споров Россия продолжает массированную атаку на гражданскую инфраструктуру.

Мнения экспертов

Бывшие руководители Бюро национальной безопасности Польши отмечают, что подобные результаты свидетельствуют о трезвой оценке угрозы.

«Этот опрос показывает, что мы наращиваем устойчивость к российской пропаганде. Поляки знают, что Путин подпишет что угодно, но не будет соблюдать договоренности. Мы помним времена Холодной войны: Россия навязывает Западу идеологию пацифизма, чтобы разоружить нас, пока сама вооружается до зубов», — отметил генерал Роман Полько, экс-командир GROM.

По мнению генерала Станислава Козея, Россия не демонстрирует намерений достигать подлинного мира:

Реклама

«Она до сих пор стремится реализовать свои первоначальные агрессивные цели. Люди правильно интерпретируют реальность. А 19% неопределившихся — это норма, ведь на войне всегда есть фактор непредсказуемости и судьбы», — отметил генерал.

Эксперты резюмируют: польское общество демонстрирует «здравый смысл», не подвергаясь иллюзиям быстрого мира, что критически важно для дальнейшего укрепления собственной обороноспособности страны.

Напомним, ожидания украинцев по завершению войны становятся все более сдержанными: только 10% верят в мир в начале 2026 года. В то же время, уровень общественной устойчивости остается стабильно высоким, а большинство граждан готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.