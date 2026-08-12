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Поляки поддержали жесткий шаг по отношению к украинским мужчинам: за что выступили
Большинство опрошенных в Польше выступили за депортацию украинских мужчин призывного возраста без легальной работы. Самая высокая поддержка такой идеи среди избирателей правых партий.
Большинство опрошенных поляков поддерживают депортацию украинских мужчин призывного возраста, не работающих легально в Польше.
Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для издания Rzeczpospolita, проведенного 7-8 августа 2026 года.
За депортацию граждан Украины высказались 67,2% респондентов. Из них 43,8% выбрали ответ «точно да», еще 23,4% – «скорее да».
Против выступили 23,4% опрошенных, а 9,4% затруднились с ответом.
Кто больше поддерживает депортацию
Среди избирателей правых партий идею поддерживают 79% опрошенных. Среди приверженцев партий действующей правящей коалиции за такой шаг выступили около половины респондентов.
В то же время женщины поддерживают предложенную PiS идею чаще мужчин — 73% против 61%.
Самый высокий уровень поддержки зафиксирован среди людей с начальным и профессионально-техническим образованием — 98%.
Среди респондентов с высшим образованием мнения разделились почти поровну: 43% поддержали депортацию, 42% выступили против, а еще 15% не определились.
Напряжение между Украиной и Польшей
В последнее время отношения между Киевом и Варшавой остаются напряженными. На этом фоне в Польше участились сообщения об агрессии и ксенофобских инцидентах в отношении украинцев.
В частности, недавно в Польше избили 15-летнего подростка и его друга из Украины из-за того, что они разговаривали на украинском языке.
Еще один случай произошел в автобусе в Бельско-Бялой, где мужчина, впоследствии оказавшийся местным водителем, делал оскорбительные и ксенофобские комментарии в адрес украинских девушек.
Ранее также появлялись истории украинцев, после нескольких лет жизни в Польше решили покинуть страну из-за изменения атмосферы и отношения к мигрантам.