Поляки поддержали жесткий шаг по отношению к украинским мужчинам: за что выступили

Украинцы в Польше / © ТСН.ua

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Большинство опрошенных поляков поддерживают депортацию украинских мужчин призывного возраста, не работающих легально в Польше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для издания Rzeczpospolita, проведенного 7-8 августа 2026 года.

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За депортацию граждан Украины высказались 67,2% респондентов. Из них 43,8% выбрали ответ «точно да», еще 23,4% – «скорее да».

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Против выступили 23,4% опрошенных, а 9,4% затруднились с ответом.

Кто больше поддерживает депортацию

Среди избирателей правых партий идею поддерживают 79% опрошенных. Среди приверженцев партий действующей правящей коалиции за такой шаг выступили около половины респондентов.

В то же время женщины поддерживают предложенную PiS идею чаще мужчин — 73% против 61%.

Самый высокий уровень поддержки зафиксирован среди людей с начальным и профессионально-техническим образованием — 98%.

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Среди респондентов с высшим образованием мнения разделились почти поровну: 43% поддержали депортацию, 42% выступили против, а еще 15% не определились.

Напряжение между Украиной и Польшей

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой остаются напряженными. На этом фоне в Польше участились сообщения об агрессии и ксенофобских инцидентах в отношении украинцев.

В частности, недавно в Польше избили 15-летнего подростка и его друга из Украины из-за того, что они разговаривали на украинском языке.

Еще один случай произошел в автобусе в Бельско-Бялой, где мужчина, впоследствии оказавшийся местным водителем, делал оскорбительные и ксенофобские комментарии в адрес украинских девушек.

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Ранее также появлялись истории украинцев, после нескольких лет жизни в Польше решили покинуть страну из-за изменения атмосферы и отношения к мигрантам.

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