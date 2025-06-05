Поляки поучали и угрожали: украинка, ставшая миллионершей во Вроцлаве, о своем успехе

Украинцы в Польше / © Укринформ

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Украинка Яна Свистун, которая в 2014 году переехала из Хмельницкого во Вроцлав и стала в Польше миллионершей, рассказала, что подтолкнуло ее покинуть Родину и как живется на чужбине.

Об этом передает «Подолье News».

Женщина рассказала, что к эмиграции ее подтолкнул случай, произошедший с ее братом в начале 2000-х: тогда «беркутовцы» избили его за «хамское» пересечение дороги пешеходным переходом, что привело к сотрясению мозга.

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«Моего отца, хирурга, отдыхавшего после дежурства, в нижнем белье поставили на колени, потому что тот пытался прекратить зверство над сыном. Тогда я впервые почувствовала нашу беспомощность и страх перед людьми, обладающими властью и оружием», — рассказала она.

Враждебность поляков

Однако и в Польше поначалу жизнь была очень тяжелой. По словам Яны, поляки не упускали возможности поучать и унижать украинцев.

«Тебе обязательно кто-то должен был напомнить о том, что у тебя нет прав и тебя с легкостью депортируют. Чувствовалось, что в любой момент может прийти полиция с проверкой. Соседи после знакомства считали своим долгом научить нас, как здесь, у них, в Польше, нужно жить. Это наблюдалось даже в маленьких бытовых ситуациях: припарковала машину криво — „Сейчас позвоним пограничникам!“ — угрожали соседи. Протекли трубы — „У поляков трубы не протекают, а только у „русинов“ — слышала я от них. А 11 ноября, в День независимости Республики Польша, лучше вообще сидеть дома, потому что антиукраинские парады никто не отменяет. В таких случаях мое чувство бессилия перед людьми с властью и оружием обычно усиливается», — рассказывает она о нелегких реалиях жизни украинцев-эмигрантов.

Адаптация и успех

Тем не менее, в Польше Яне удалось добиться успеха.

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«Переехав в Польшу, мы мечтали о собственном жилье и стать миллионерами. Во Вроцлаве мы смогли воспользоваться ипотечным кредитованием для покупки недвижимости, а использование кредитного плеча для фирм помогло дойти до годового оборота в миллион злотых. Совершить такое в Украине казалось нереальным. Также в Польше более доступны цены на одежду, поэтому мне как маме спокойнее наблюдать, как мой ребенок играет и пачкается», — рассказала она.

Различия в быту между украинцами и поляками

Яна призналась, что ей нравится польская привычка вежливо здороваться и прощаться при малейшем контакте с незнакомцами.

«В Украине же люди обычно нахмурены и погружены в свои заботы, а зрительный контакт с незнакомцем может приравниваться к провокации. Только после преодоления определенных „защитных барьеров“ можно иметь шанс узнать хмельнитчанина по-настоящему. У нас статус „друг“ не кажется абыкому, а во Вроцлаве меня шокировало то, что малознакомого человека называют другом с легкостью, хотя на самом деле это ничего не значит», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Польша экстрадировала украинского военного.

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