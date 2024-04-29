Поляки разблокировали пункт пропуска на Львовщине: однако не будут пропускать грузовики с зерном

В пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" возобновилось движение грузовиков.
Польские фермеры утром 29 апреля прекратили блокировку движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
В то же время, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, перемещающие зерновые культуры.
"Этот вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", – добавили пограничники.
Напомним, польские предприниматели требуют у фермеров немедленно прекратить блокаду границы с Украиной.
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