Поляки разблокировали пункт пропуска на Львовщине: однако не будут пропускать грузовики с зерном

Польские фермеры утром 29 апреля прекратили блокировку движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

В то же время, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, перемещающие зерновые культуры.

"Этот вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", – добавили пограничники.

Напомним, польские предприниматели требуют у фермеров немедленно прекратить блокаду границы с Украиной.

Читайте также ведущие новости дня: