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Поляки разблокировали пункт пропуска на Львовщине: однако не будут пропускать грузовики с зерном

Поляки разблокировали пункт пропуска на Львовщине: однако не будут пропускать грузовики с зерном

Польские фермеры прекратили блокировку движения грузовиков перед пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская" / Фото: Госпогранслужба Украины

В пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" возобновилось движение грузовиков.

Польские фермеры утром 29 апреля прекратили блокировку движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

В то же время, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, перемещающие зерновые культуры.

"Этот вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", – добавили пограничники.

Напомним, польские предприниматели требуют у фермеров немедленно прекратить блокаду границы с Украиной.

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