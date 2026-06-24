Поляки шокировали призывом готовиться к войне с Украиной: что известно

Война между Украиной и Польшей / © ТСН

Реклама

Политические дискуссии в Польше приобретают неожиданный поворот. Тамошние политики призывают государство готовиться к возможному конфликту с Украиной после завершения нынешней войны с Россией и улучшить отношения с Москвой.

Такие утверждения появились в статье польского издания Myśl Polska под авторством политика, историка и публициста Пшемыслава Пясты.

Свои выводы автор связал с решением бывших президентов Украины Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко отказаться от польских государственных наград, охарактеризовав это как «жест открытой враждебности по отношению к Польше».

Реклама

В публикации отмечается, что несмотря на поддержку Украины со стороны Польши после начала полномасштабного вторжения, между двумя государствами усилились разногласия, связанные с историческими вопросами. Автор подчеркнул, что Польша якобы стала для Украины «большим врагом, чем Россия».

Также в статье высказывается предположение, что после войны Украина сохранит мощный военный ресурс, поэтому Польше следует принимать во внимание потенциальные вызовы для собственной безопасности. По мнению автора, не исключен сценарий, при котором Киев будет искать нового внешнего противника.

В материале предлагаются конфигурации в подходах к развитию польской армии. В частности, автор отмечает необходимость усиления систем противовоздушной обороны, развития беспилотных технологий и средств радиоэлектронной борьбы, а также восстановления всеобщего военного долга.

Отдельный акцент в статье сделан на украинском обществе в Польше. Автор выступил за активизацию работы контрразведки по украинским организациям, проверке мигрантов и депортацию лиц, нарушающих закон или не способных подтвердить происхождение своих доходов.

Реклама

Более того, в публикации автор призвал к улучшению польско-российских отношений. По его мнению, Варшава не должна одновременно оставаться в конфронтации и с Москвой, и с Киевом. Он также отметил, что действующий курс польских властей по отношению к России нуждается в пересмотре.

Конфликт между Украиной и Польшей — последние новости

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не собирается подпитывать напряженность в отношениях с Украиной ради рейтингов, поскольку стратегические интересы Варшавы требуют развития хороших отношений. Он отметил, что, несмотря на сложность ситуации и существующие исторические травмы, в интересах обеих стран оставаться порядочными и продолжать сотрудничество, которое вскоре закрепится новыми соглашениями в Гданьске.

Отметим, что результаты июньского опроса КМИС показали, что 90% украинцев поддерживают конструктивный подход к историческим спорам с Польшей. В частности, 57% респондентов считают, что у каждой страны должно быть собственное видение истории без вмешательства в дела соседа, а 33% выступают за поиск совместных компромиссов через работу историков, а не политиков. Лишь 5% опрошенных поддерживают конфронтационные сценарии.

Новости партнеров