"Они видят смерть и боль": поляки открыли символический сбор к Рождеству для украинских детей

Организаторы подчеркивают, что подарки будут "символом надежды и веры в добро".

В Польше собирают деньги, за которые приобретут рождественские подарки для детей, которые переживают российскую агрессию в Украине.

Об этом говорится на Facebook-странице фонда.

Эта акция в Польше продолжается с 2014 года. Организаторы ранее собирали на подарки для украинских детей, потерявших родителей на Донбассе.

После полномасштабного вторжения Россия организаторы заявили, что "все дети в Украине – это дети войны". В этом году в рамках акции планируется подготовить подарки для не менее 4,5 млн. детей из Украины.

"Сейчас дети войны – это все украинские дети, к сожалению, не тысячи, а миллионы украинских детей. Эти дети засыпают и просыпаются под звуки бомбы, уроки чаще прерывает сигнал тревоги, который приказывает уходить в укрытие, чем на перерыв, они уже забыли, что значит гулять с друзьями, а по вечерам читают книгу при свечах вместо сказки по телевизору, потому что все чаще тока нет. Эти дети видят то, что не должен видеть ни один ребенок... смерть, насилие, изнасилование, инвалидность, боль, страх и отчаяние. Их глаза взывают о помощи ко всему взрослому миру!", - говорится в сообщении.

Традиционно подарки будут доставлять волонтеры акции, которые называют себя "Суперельфами". Детям в этом году хотят подарить сладости, фонарики и свистки.

“Если вы нам поможете, то наша армия Суперельфов пойдет с подарками везде, где есть дети. От передовой мы будем двигаться в западные уголки Украины, даря каждому ребенку символический подарок от всех нас! Как символ надежды и веры в добро, что всегда побеждает. Примерная стоимость одного подарка будет составлять 50 злотых”, — пишут организаторы акции.

Совершить благотворительные пожертвования можно на странице сбора средств на специализированном портале zrzutka.pl.

Напомним, в Польше 70% граждан поддерживают прием украинских беженцев. Кроме того, примерно каждый третий опрошенный поляк считает, что благодаря украинцам их общество культурно обогатится, а роль Польши на международной арене усилится.

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