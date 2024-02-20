Как долго поляки собираются протестовать на границе с Украиной: заявление лидера митингующих

Польские фермеры объявили о продлении блокады границы с Украиной еще на месяц.

Польские фермеры, блокирующие движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц — до апреля.

Об этом заявил лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", блокирующее пункт пропуска "Медика-Шегини" Роман Кондрув в комментарии RMF24.

"Мы обостряем акцию протеста. Сегодня я собираюсь подать (документы – ред.) на продолжение протеста на следующий месяц, он продлится до апреля. Мы будем это делать на ротационной основе: фермеры частично будут работать в поле, а частично будут стоять на границе", — сказал Кондрув.

Он добавил, что протестующие не выступают против украинцев, а только против чрезмерного ввоза зерна.

"Нас заваливают зерном из Украины. Говорят, что мы против Украины. Мы, фермеры со всей Польши, первые протянули дружескую руку и поприветствовали наших братьев из Украины. И сейчас они наносят нам вред... Мы, как фермеры, голосовали за господина Туска. Мы ожидали от него существенного сотрудничества, а не только обещаний", — сказал Роман Кондров.

Он призвал премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу и урегулировать ситуацию, в которой поляки обвиняют украинских олигархов.

"Мы открыли коридор солидарности, и все рынки сбыта забрала Украина. Сегодня нам некуда продавать зерно, и то украинское зерно, которое к нам течет, это техническое зерно, которое является вредоносным", — сказал Кондров.

Лидер протеста в Медике также сослался на действия Евросоюза. Он заявил, что Брюссель ничего не делает, чтобы разрешить ситуацию. Кондров ожидает, что представители власти Польши и всего ЕС прибудут на место протестов, чтобы покончить с этим.

"Они ничего с этим не делают. Наверное, хотят обострить. Если бы им было не безразлично, сюда бы приехала комиссия и послушала фермеров. По моему мнению, такая комиссия должна быть создана в Брюсселе, кто-то должен приехать сюда на границу и поговорить с нами. Конечно., тогда эти эмоции разрядились бы, а также очереди на границе", – утверждает Роман Кондров.

Он также добавил, что если их требования не будут выполнены, "это будет международная проблема", ведь тогда поляки перестанут пускать и пассажирские автобусы.

Напомним, утром 20 февраля польские аграрии начали масштабную акцию протеста, в рамках которой хотят полностью заблокировать границу с Украиной. Протестующие выкрикивают: "Это Польша, а не Брюссель. Я не поддерживаю украинцев".

Украина уже отреагировала на акцию польских протестуальщиков. В Министерстве иностранных дел осудили действия фермеров и заявили, что "блокировка польско-украинской границы не имеет оправдания".

Позже протест польских аграриев на границе с Украиной расширился. Польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" и рассыпали зерно из вагона.

Поляки на границе перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно на пути

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