Поляки в шоке: как богатые беженцы из Украины повлияли на рынок роскоши в Польше

В Польше рынок предметов роскоши за 2023 год вырос до 42,4 млрд. злотых ($10,8 млрд.).

Об этом говорится в отчете аудиторской фирмы KPMG.

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Около 60% рынка роскоши в Польше приходится на элитные автомобили. Далее следуют гостиничные и SPA услуги, одежда и аксессуары, недвижимость, алкоголь, косметика и парфюмерия, а также ювелирные изделия и часы.

По мнению авторов отчета, такой рост частично обеспечили украинцы.

"Несмотря на повышение налогового порога, возросло количество людей, зарабатывающих более 120 000 злотых в год. Такое увеличение можно объяснить, среди прочего, высокой инфляцией и значительным ростом зарплаты. Кроме того, наплыв в Польшу граждан Украины, работающих в международных корпорациях и хорошо зарабатывающих, также мог способствовать такому росту", – прокомментировал результаты исследования Анджей Марчак, партнер KPMG и руководитель департамента по налоговому консультированию в Центральной и Восточной Европе.

Раньше мы писали, как польская и украинская молодежь относятся друг к другу.

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