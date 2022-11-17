Поляки, вероятно, будут получать уведомления о ракетных атаках России в Украине

После падения ракеты в Пшевудове жители приграничных с Украиной районов Польши могут получать предупреждения о российских атаках на Украину.

Об этом сказал глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера в интервью корреспонденту RMF FM.

По его словам, такой вариант польские власти рассматривают. Пока больше информации нет.

Напомним, во время масштабных ракетных обстрелов Украины 15 ноября в Польше раздались взрывы из-за падения ракеты. Там погибли два человека. Американский чиновник заявил, что украинские военные сообщили США и союзникам о попытке перехватить российскую ракету вблизи места нанесения удара в Польше.

Первоначально президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на территорию Польши упала не украинская ракета. Он подчеркнул, что Украина хочет принять участие в совместном расследовании и увидеть доказательства польских коллег. Впрочем, 17 ноября глава государства сказал, что он не знает на 100%, чья ракета взорвалась.

В Пентагоне прокомментировали инцидент. Там считают, что в Польше, вероятно, упала украинская ракета ПВО, которая пыталась перехватить российскую, а потому виновата в инциденте Россия.

Польша закрывается от России и строит забор на границе с Калининградской областью

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