Поляки все более критично относятся к украинцам: исследование показало причины изменений

Отношение поляков к украинским беженцам за последние два года существенно изменилось в худшую сторону. Хотя уровень принятия украинцев в Польше до сих пор остается выше нейтрального, в период с 2022 по 2025 год наблюдается четкая тенденция к ухудшению этого отношения.

Такие результаты показало новое исследование доктора Роберта Станишевского из Варшавского университета, сообщает Polskie Radio.

Почему поляки все более критично относятся к украинцам?

По данным исследования, одной из главных причин негативных изменений является восприятие украинцев как слишком требовательных. Польское общество все чаще считает, что украинские беженцы требуют слишком многого, аргументируя это тем, что Украина якобы "воюет и за независимость Польши".

"В Польше такие аргументы не воспринимаются", — объяснил доктор Роберт Станишевский.

Также читайте Украинцы активно выезжают из Польши: что произошло

Также среди факторов, повлиявших на изменение отношения, стали культурные отличия между народами.

"Это разные нормы, принципы, обычаи. Появляется тоже требовательное отношение. Даже взаимодействие между женщиной и мужчиной в партнерстве или браке, по мнению поляков, выглядит иначе, оно базируется на других правилах", — отметил исследователь.

СМИ и политическая риторика усугубляют проблему

Доктор Станишевский подчеркнул, что ключевую роль в изменении общественного настроения играет информационная политика польских медиа и политические споры между Варшавой и Киевом.

"Освещение не в Интернете, а на телеканалах, прежде всего на двух из них. До 2023 года — на TVP и TVN, а сейчас только на TVN. Они оказывают большое влияние на восприятие поляков", — отметил эксперт.

Также читайте Украинские беженцы в Польше рискуют остаться без лечения: подробности

Еще одним дестабилизирующим фактором стало обострение исторических вопросов в польско-украинских отношениях. В частности, среди наиболее резонансных тем называют проблему эксгумации останков жертв Волынской трагедии, активно обсуждаемой в польском политикуме.

Что может изменить ситуацию?

Как варианты улучшения взаимоотношений между двумя народами доктор Станишевский предлагает два ключевых изменения:

коррекцию информационной политики польских СМИ в более положительном направлении;

уменьшение уровня требовательности со стороны украинских беженцев к польскому обществу.

По мнению исследователя, эти шаги могли бы существенно повлиять на дальнейшую интеграцию украинцев в польское общество и предотвратить дальнейшее ухудшение настроений.

Напомним, что более половины заключенных иностранцев, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах Польши, составляют выходцы из Украины.