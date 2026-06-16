Поляки за 3 дня собрали сотни тысяч злотых на автобусы для Винницы: что будет дальше

Винница / © Сергей Моргунов

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Польские волонтеры из фонда Sikorki na Ukrainie за три дня собрали более 500 тысяч злотых (около 136 тысяч долларов), чтобы выкупить списанные автобусы у города Кельце и передать их Виннице. Это решение стало ответом на отказ местных депутатов передать транспорт бесплатно из-за политических споров по названию улицы имени Степана Бандеры в украинском городе.

Об этом сообщает BBC.

С чего начался конфликт по автобусам для Винницы

Конфликт начался, когда депутаты горсовета Кельце назвали передачу автобусов «неуместной» из-за исторических споров между странами. После этого мэр Винницы Сергей Моргунов отказался от получения 15 подержанных автобусов, чтобы не разрешить использовать помощь для политических игр.

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Мэр Кельце Агата Войда осудила действия части депутатов и отметила важность поддержки города-побратима в условиях войны.

Он сделал это не потому, что потребности его города внезапно исчезли. Он сделал это потому, что не хотел, чтобы вопрос помощи живущему в условиях войны городу стал инструментом политического спора и причиной очередных расколов. Это жест, который заслуживает уважения», — процитировала позицию мэра Винницы Агата Войда.

Она также объяснила, что эти 20-летние автобусы, которые Винница планировала использовать в качестве резервного транспорта на случай обесточений, в Кельце подлежали утилизации.

Позиция польских депутатов, что заявляли

Ситуация обострилась, когда часть депутатов пыталась инициировать резолюцию с требованием к винницким властям переименовать улицу Степана Бандеры. Однако оппозиционные депутаты из «Общественной платформы» выступили против. Они заявили, что муниципальный совет не должен вмешиваться в историческую политику другой страны.

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«Мы — депутаты городского совета Кельце, а не Винницы. Сегодня мы хотим поддерживать молодые семьи и привлекать транспортные компании в Кельце, тогда как клуб ПиС хочет постоянно зацикливаться на истории и портить отношения между городами-побратимами», — заявил во время заседания оппозиционный депутат Михал Пясецкий.

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Реакция поляков и активистов — что заявили

После вмешательства фонда Sikorki na Ukrainie, который начал сбор средств, проблему удалось перевести в плоскость гражданской инициативы. Лидер фракции «ПиС» Марцин Стемпневский назвал такой результат приемлемым, поскольку автобусы будут выкуплены у города по рыночной цене, а не переданы бесплатно.

Также в Сети польский народ активно поддержал Украину. Даже запустили флешмоб сообщений со словами «Я из Польши. Я за Украину» на разных языках.

Дописи у соцмережах.

Для реализации передачи необходимо провести открытый аукцион, на котором будет определена финальная стоимость транспорта. Поскольку сбор средств продолжается, активисты рассчитывают, что смогут приобрести для Винницы даже более 15 запланированных автобусов.

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Ранее мы писали, польские волонтеры собирают 500 тысяч злотых, чтобы выкупить у города Кельце 15 автобусов в возрасте около 17 лет и передать их жителям Винницы. В случае неудачи собранные средства будут направлены на защиту гражданского населения от российских воздушных атак.

К слову, Польша пригрозила забрать у Владимира Зеленского орден Белого Орла из-за того, что одно из подразделений ВСУ получило название «имени Героев УПА». Это повлекло за собой серьезный дипломатический конфликт. Пока польские власти ждут реакции Украины, украинцы в соцсетях выступают против такого давления и призывают власти не менять свою позицию.

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