Полярники показали необычные фотографии станции "Академик Вернадский" — фото

В районе арктической станции "Академик Вернадский" полярники сделали необычные фотографии, где присутствуют розовые оттенки.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Продолжаем нашу рубрику "Цвета Антарктиды", ведь ледяной континент совсем не такой монохромный, как некоторые привыкли считать. Его палитра – очень разнообразна. И сегодня речь пойдет о розовом или цвете Барби, который очень популярен сейчас", — говорится в сообщении.

Розовые цвета на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Розовые цвета на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Розовые цвета на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Розовые цвета на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Розовые цвета на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Розовые цвета на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Розовые цвета на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Розовые цвета на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Розовые цвета на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

По словам полярников, розовый в Антарктике – это цвет рассветов и закатов в хорошую погоду, когда небо не затянуто облаками.

"Поскольку цвета неба отражаются в океане, то вокруг весь мир становится безгранично розовым", – объяснили полярники.

Напомним, полярники показали зимние рассветы на станции "Академик Вернадский".

Читайте также: