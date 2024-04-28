Полярники с "Вернадского" показали китов, которые выныривают из воды и крутятся над океаном — видео

Киты нередко выныривают из воды, но увидеть это действо человеку удается не так часто.

Украинские ученые со станции "Академик Вернадский" сняли на видео, как киты в Антарктиде выныривают из воды и крутятся над океаном.

Видео опубликовал Национальный Антарктический научный центр.

На видео из воды выныривает молодой представитель горбанов – именно этот вид считается самым прыгающим среди своего подряда усатых китов.

"Прыжок является одним из типов поведения горбунов на поверхности воды, которых в общей сложности выделяют почти два десятка (по данным NOAA – Национального управления океанических и атмосферных исследований США). На английском это называется breaching whale – то есть вырывающийся из воды кит. Он может выпрыгнуть полностью (когда над поверхностью воды появляется более половины тела животного) или частично", — рассказали ученые.

Там также добавили, что во время прыжков бывают разные типы оборотов – по часовой стрелке, против нее или вообще без поворота, когда кит падает на спину или бок.

У ученых есть несколько предположений, почему они так делают:

возможно, именно так киты пытаются избавиться от паразитов, массово живущих на их коже, уменьшить раздражение от них и "почесаться" о воду;

другой вариант – так они общаются между собой. Звук прыжка слышен довольно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал.

"Но это лишь гипотезы, потому что мы до сих пор очень мало знаем об этих крупнейших животных планеты, сильно истребленных человеком во время китобойного промысла. В то же время украинские ученые активно приобщаются к изучению китообразных в Антарктике. В 2018 году на нашей станции "Академик Вернадский" была начата комплексная программа их исследования. Она, в частности, включает фотоидентификацию, отбор биопсии и запись звуков китов", — отметили ученые.

Напомним, на "Вернадском" насчитали рекордное количество пингвинов – фото.

Читайте также: