Ползал по барабанной перепонке: врач при осмотре обнаружил жуткую находку в ухе женщины (фото)

Паук залез в ухо женщины во время прогулки.
В Китае в провинции Хунань в ухо женщины залез паук и ползал там. Из-за дискомфорта потерпевшая обратилась к врачу, которому удалось достать паука с ушного канала.
Об этом сообщает Beijing News.
Инцидент произошел в китайском городе Чжучжоу. Там женщине во время прогулки в ушной канал залез паук и пробыл там всю ночь. Утром потерпевшая чувствовала дискомфорт и шум в ухе, из-за чего обратилась к врачу.
Медик, осмотрев пациентку, был поражен, поскольку увидел, как по барабанной перепонке уха ползает с паук. Доктору с помощью специального оборудования удалось удалить паука.
Напомним, в Китае обнаружили 10 новых видов пауков и неизвестный вид растений.
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