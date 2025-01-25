Пользователи TikTok в США жалуются на цензуру после отмены запрета

Платформа, ранее считавшаяся площадкой свободы слова, теперь вызывает беспокойство у ее пользователей.

Некоторые пользователи TikTok в США заявили, что после обновления платформы наблюдают признаки цензуры и усиленной модерации контента.

Об этом пишет Reuters.

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, недавно возобновил работу после временной блокировки, вызванной законом, принятым во времена администрации Байдена из-за угроз национальной безопасности. Указом президента Дональда Трампа TikTok был спасен, но при условии, что его продадут американскому покупателю.

После этого пользователи начали замечать изменения: уменьшение количества прямых трансляций, удаление или обозначение контента как нарушающего правила, даже если раньше он был разрешен.

TikTok заявил, что их политика и алгоритмы не изменялись, а проблемы связаны с временной нестабильностью во время возобновления работы платформы.

"Мы упорно работаем над возобновлением наших операций в США, но ожидаем временных перебоев, которые могут повлиять на доступ пользователей к определенным функциям приложения", – говорится в заявлении компании.

Пользователи сообщают об усиленной модерации:

ограниченные результаты поиска;

предупреждение о дезинформации;

удаление комментариев с фразами типа "Free Palestine" или "Free Luigi".

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Креатор Пат Лоллер отметил, что его сатирическое видео об Илоне Маске было обозначено как дезинформация, а его распространение ограничили. Другие пользователи, такие как Лиза Клайн, жаловались на невозможность опубликовать видео с критикой Трампа.

Трамп в своем последнем указе пообещал "восстановить свободу слова" на социальных платформах и прекратить цензуру. Он также заявил, что готов рассмотреть возможность приобретения TikTok Илоном Маском, который является его союзником.

Однако пользователи, такие как Даниша Картер, чьи аккаунты были заблокированы, считают, что изменения политически мотивированы. Картер, являющаяся политическим комментатором и имеющая 2 миллиона подписчиков, заявила, что ее аккаунт был удален без четкого объяснения, хотя ее последние видео критиковали влияние технических гигантов на выборы в США.

Некоторые пользователи, такие как аналитики данных Ада Ортис, отмечают, что даже обычные комментарии теперь обозначаются как нарушение правил. Ортис удалила 15 видео с положительным контентом о вице-президенте Камале Гаррисе и критикой Трампа из-за опасений дальнейших санкций.

Как отмечает Reuters, TikTok, который когда-то являлся площадкой для свободного выражения мнений, столкнулся с серьезными вызовами относительно доверия пользователей. Дебаты о свободе слова на платформе обострились, поскольку пользователи видят в модерации возможную политическую заангажированность.

Ранее в США заблокировали TikTok из-за закона, требующего отделения от китайской компании ByteDance. Палата представителей Конгресса США 13 марта 2024 года поддержала законопроект, предусматривающий запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны при определенных условиях.

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