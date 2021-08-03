Помахал средним пальцем и улетел: в аэропорту Гданьска разгорелся скандал из-за пилота, который не пустил на борт пассажиров

Помахал средним пальцем и улетел: в аэропорту Гданьска разгорелся скандал из-за пилота, который не пустил на борт пассажиров

Все детали инцидента устанавливаются.

В польском Гданьске 30 пассажиров не смогли вылететь в Болгарию, хотя у всех, кто не попал на борт, были билеты на рейс Ryanair. Перед посадкой пассажирам сообщили, что самолет значительно опаздывает, и пилот никого не пустит на борт.

Об этом сообщает RMF FM.

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Неудачный полет состоялся в воскресенье, 1 августа. Пассажиры из Гданьска, которые не смогли сесть в самолет, рассказывают, что они приехали в аэропорт за 2,5 часа до вылета. Первые проблемы уже появились на регистрации, когда они сдавали свой багаж.

В конце концов у пассажиров забрали багаж и выдали посадочные талоны, и люди даже прошли паспортный контроль. И хотя пассажиров все время уверяли, что их чемоданы без них не полетят, в определенный момент пилот решил прекратить посадку. Непосредственно перед входом на борт самолета он сообщил туристам, что опаздывает на полтора часа и больше никого не пустит в салон.

"Он помахал нам средним пальцем и улетел. С нашим багажом... Где личная культура пилота, а я думаю, что он образованный человек, который должен быть совсем другой", — заявил один из пассажиров.

В аэропорту воцарился хаос, люди говорят, что им даже не предложили воды. Из-за инцидента они получили предложения только поменять билеты на следующий рейс. Однако это произойдет только через четыре дня после запланированного вылета.

Одна из пассажирок жалуется, что она и ее друзья, а это группа из четырех человек, потеряли в общей сложности около 10-15 тысяч злотых.

"Я понимаю, что что-то могло случиться, но просто все махнули рукой и оставили нас наедине с собой", — говорит женщина, которая не попала на самолет.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. В аэропорту Гданьска сейчас объясняют, что именно произошло вчера в их пассажирском терминале и почему большая группа пассажиров не смогла сесть в самолет:

"Нам очень жаль, что некоторые пассажиры не вылетели из нашего аэропорта в Бургас. Было около 30 человек. Мы все время объясняем обстоятельства. Мы говорим с торговым агентом, который работает в аэропорту Гданьска от имени Ryanair. Мы получили информацию от агента по обслуживанию авиакомпании Ryanair, что решение о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Бургас, было решением авиакомпании, и теперь все жалобы должны направляться в авиакомпании", — сообщила пресс-секретарь в пресс-релизе из аэропорта.

Напомним, ранее гражданка Украины в польском Гданьске в аэропорту имени Леха Валенсы во время прохождения контроля на рейс в Киев неудачно пошутила, что привело к инциденту, в результате которого ее оштрафовали и не пустили на борт самолета.

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